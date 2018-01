L'adjudicació de la llicència per al casino Hard Rock de Salou encara no té data

Zona de bosc on es planteja el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) a PortAventura i just a sobre, la muntanya russa Shambhala, amb una vagoneta en ple trajecte, en una imatge del juliol del 2017

Zona de bosc on es planteja el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) a PortAventura i just a sobre, la muntanya russa Shambhala, amb una vagoneta en ple trajecte, en una imatge del juliol del 2017 ACN

L'adjudicació definitiva de la llicència de casino que farà possible el Hard Rock Entertainment World al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou continua "la seva tramitació ordinària" i sense un termini definit, segons han confirmat a l'ACN fonts del Departament d'Economia. La previsió inicial era culminar el procés al setembre, però es va haver d'ajornar perquè la companyia i la Generalitat van consensuar una pròrroga per analitzar els requisits tècnics de la proposta. Malgrat que el Departament confiava enllestir el tràmit a l'octubre, a hores d'ara l'adjudicació del concurs encara no s'ha resolt.

Hard Rock va demanar més temps per respondre al Govern atesa la complexitat del concurs –el document tècnic del projecte presentat per l'empresa consta de més de 3.000 folis. Això ha fet que els terminis del procediment es mantinguin "congelats" tal com permet la Llei de procediment administratiu. Tot i això, "estem dins el calendari previst en les bases" i "en la part final del concurs", segons les mateixes fonts. Un cop s'enllesteixi aquest tràmit, es podrà resoldre el concurs i adjudicar la llicència però no hi ha un termini establert perquè això passi.

L'exsecretari d'Hisenda i president de la mesa d'avaluació i adjudicació, Lluís Salvadó, havia manifestat la seva intenció d'escurçar al màxim el procés, després que el 10 de juliol es fes públic que Hard Rock era l'única aspirant a impulsar el macrocomplex turístic, oci i joc al Tarragonès, l'antic 'BCN World'.

Un cop s'aprovi l'informe definitiu d'adjudicació, Hard Rock tindrà un mes per constituir la unió temporal d'empreses que ha de desenvolupar el projecte, que com va avançar l'ACN es farà de la mà de Value Retail i Port Aventura. Passat aquest termini, la UTE tindrà un altre mes per adquirir els terrenys on s'ha de desenvolupar el Hard Rock Entertainment World, que són propietat de 'la Caixa' i tenen un preu de 120 milions d'euros.

El projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, es començarà per una primera fase valorada en 665 milions. Els primers treballs inclouran la construcció d'un hotel amb forma de la icònica guitarra de Hard Rock de 600 habitacions. En aquest hotel hi haurà l'únic casino que podrà tenir el complex, amb una superfície de fins a 10.000 metres quadrats.

Per la seva banda, Port Aventura desenvoluparà un segon hotel, de 500 habitacions i enfocat al públic familiar, i Value Retail -l'empresa que gestiona La Roca Village- impulsarà un espai de 75 botigues. A més, Hard Rock preveu construir una gran piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones.



Confiança a Salou

Malgrat la manca de notícies sobre el projecte en els darrers mesos i la situació política a Catalunya, la Generalitat ha seguit treballant en l'àmbit tècnic amb la companyia nord-americana, segons ha pogut confirmar l'ACN. En aquesta línia, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha manifestat recentment que l'empresa no ha perdut l'interès en invertir al territori i que el seu projecte no corre perill.