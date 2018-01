Puigdemont comença el 2018 demanant la llibertat dels «presos polítics»

El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha enviat un missatge aquest dilluns, primer dia de 2018, en què ha recordat que "a Espanya hi ha presos polítics per defensar les seves idees" i ha reclamat la seva llibertat.





Vull començar el 2018 recordant que a Espanya hi ha #PresosPolítics per defensar les seves idees. És el moment que surtin en llibertat, sense més dilacions. I avui, 3 mesos després de l'#1oct, agrair de nou la valentia de tants per fer realitat el somni de la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/HY3VDyfTFv — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 1 de enero de 2018



"Vull començar el 2018 recordant que a Espanya hi ha presos polítics per defensar les seves idees. És el moment que surtin en llibertat, sense més dilacions", ha dit en una publicació en el seu compte de Twitter recollida per Europa Press, que ha acompanyat amb una foto de la concentració que van fer els bombers en defensa del referèndum amb una pancarta de 'Love Democracy' el passat 28 de setembre.També ha recordat que fa tres mesos de l'1 d'octubre, dia en què es va celebrar el referèndum sobre la independència, i ha agraït "la valentia de tants per fer realitat el somni de la República catalana".