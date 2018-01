Barcelona inicia els treballs per acabar la «superilla» de les Corts de Maternitat

L'Ajuntament de Barcelona impulsa les últimes actuacions que permetran culminar la «superilla» de la Maternitat i Sant Ramon, situada a Les Corts i delimitada per les vies travessera de les Corts i Riera Blanca i per les avingudes Madrid i Gran Via de Carles III.

La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha detallat que s'urbanitzaran els carrers Conxita Supervia, Benavent, Regent Mendieta, Pinto Pahissa i Comte Güell per guanyar espai verd i per a vianants. Es pretén recuperar la idea de poble i nucli antic de la zona.