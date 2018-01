Els discursos de cap d'any dels presidents autonòmics, plens de retrets a Catalunya

Els discursos de cap d'any dels presidents autonòmics han estat marcats enguany pels retrets a Catalunya. Aquest és el to que van utilitzar els presidents d'Aragó, Galícia, Astúries, Extremadura i Castella-la Manxa, amb la mirada molt posada també en la negociació del nou model de finançament. En canvi, la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, va tenir paraules més amables per a Catalunya, enviant un missatge «d'afecte i amistat».

El president de l'Aragó, Javier Lambán, del PSOE, va pronunciar el seu discurs des del monestir de Sixena, envoltat de les obres d'art que s'hi van traslladar procedents de Lleida. «La qüestió catalana és el problema més gran que té Espanya i, segurament, per veïnatge, l'Aragó és la comunitat més afectada. Implicar-nos en la solució és obligada defensa dels nostres interessos», va afirmar Lambán.

El president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, va demanar directament «conseqüències polítiques» pel procés independentista, a banda de les «conseqüències jurídiques inevitables». A més, va reclamar que el nou sistema de finançament no beneficiï especialment Catalunya . «La deslleialtat no es pot premiar amb finançaments a mida o projectes que no garanteixen el respecte a la llei», va argumentar.

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, també va ser dur i va assegurar que no estarà al marge de la situació política a Catalunya perquè, diu, li va el seu finançament: «No veuré com una cosa aliena el que passa a Catalunya. Estan en joc els nostres drets, la nostra sanitat, la nostra educació, el nostre finançament».

En la mateixa línia, el president d'Astúries, Javier Fernández, va alertar que hi ha molt en joc en el nou sistema de finançament, com els diners per a hospitals i escoles. I va avisar que la seva posició és «molt clara»: rebutjar els «privilegis» que reclamen alguns territoris. Des d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara va agrair la feina dels cossos policials en un any «complex» per «l'intent de sedició d'alguns polítics catalans».

L'altra cara de la moneda va ser la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, que va enviar un «missatge clar i nítid d'afecte i amistat» als catalans.