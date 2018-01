Endavant diu que falta més «correlació de forces» per fixar la República

Endavant, organització política de l'esquerra independentista propera a la CUP va dir que després del 21-D no hi ha la «correlació de forces suficient» ni respecte l'Estat ni en el si de l'independentisme per transformar la «victòria electoral» i la «majoria social» de les urnes en una «República independent. En un comunicat on valora els resultats dels comicis, l'organització va demanar al president cessat Carles Puigdemont que concreti «com pretén materialitzar» la independència en cas de ser investit president. Endavant també li pregunta si mantindrà la via unilateral per fixar la República o si bé apostarà per gestionar l'autonomia i mantenir l'enfrontament polític amb l'Estat en vista a «forçar un procés de negociació».

Endavant també va referir-se a la seva situació posterior als comicis, admetent que van obtenir uns «mals resultats» i que les seves tesis havien perdut força.