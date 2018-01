Extingit el foc de Castelldefels

L'incendi forestal declarat dilluns a la nit al barri del Poal de Castelldefels i que va cremar 6,8 hectàrees va donar-se per extingit ahir al matí. El foc podria haver estat causat per una espurna al costat d'una torre elèctrica o també per residus urbans. Set dotacions dels bombers van desplaçar-se a la zona, i dues persones d'una masia van ser desallotjades preventivament. El foc va ser estabilitzat durant la mitjanit del dilluns.