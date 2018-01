Forcadell valora no seguir a la presidència del Parlament

La possibilitat que Carme Forcadell repeteixi com a presidenta del Parlament està a les seves mans. Forcadell està valorant si vol continuar al càrrec però encara no ha pres una decisió definitiva, segons han explicat a l'ACN fonts pròximes a Forcadell. La número 4 de la llista d'ERC a les eleccions del 21-D està acusada de rebel·lió, sedició i malversació per haver permès el debat i votació de diverses lleis i resolucions relacionades amb el procés en una legislatura que ha estat convulsa.

De fet, va passar una nit a la presó d'Alcalá Meco i va quedar en llibertat provisional després de pagar una fiança de 150.000 euros. L'inici de la nova legislatura podria no ser fàcil tenint en compte que sobre la taula hi ha el debat de si Carles Puigdemont podria ser investit president de la Generalitat des de Brussel·les per via telemàtica. El reglament de la cambra catalana no especifica que el candidat hagi d'assistir presencialment a la sessió d'investidura tot i que sí que precisa que ha de presentar davant del ple el seu programa de govern.

Continuen les negociacions sobre la nova legislatura i un dels aspectes és decidir la presidència del Parlament i els membres de la Mesa. La data límit és el 17 de gener, el dia fixat pel govern espanyol per constituir el Parlament. Quan falten dues setmanes justes, Forcadell està valorant si continua a la presidència de la cambra catalana i encara no ha pres una decisió definitiva.

En els últims dos anys, Forcadell ha hagut de declarar diverses vegades davant la justícia per diverses decisions de la Mesa de permetre debats i votacions que s'han dut a terme a l'hemicicle en relació al procés. La causa es va obrir per la votació de les conclusions de la comissió del procés constituent i després s'hi va afegir una resolució en el marc del debat de política general i la votació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica.

Forcadell va passar una nit a la presó d´Alcalá Meco el passat 10 de novembre i va quedar en llibertat provisional després de pagar una fiança de 150.000 euros. El Suprem l´acusa de rebel·lió, sedició i malversació per haver permès el debat i votació de diverses resolucions i lleis relacionades amb el procés. Un dels aspectes a tenir en compte en la seva decisió és com podria afectar una suposada continuïtat en el càrrec a la causa oberta.

Tot i que el mes de novembre es donava gairebé per fet que Forcadell no voldria anar a les llistes d'ERC a les eleccions del 21-D, per sorpresa, al final va decidir anar-hi i va ocupar el número 4 per Barcelona.

La negociació sobre la presidència del Parlament i la Mesa va molt lligada a la negociació global per formar govern, però la designació del càrrec de la presidència de la cambra catalana correspon a ERC, com en la passada legislatura.