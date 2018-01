Reforcen la seguretat a la Sagrada Família amb escàners i detectors de metalls

La basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha estrenat amb l'entrada del nou any deu arcs detectors de metalls i deu escàners per tal d'incrementar la vigilància sobre els objectes que porten els visitants. Com si fos un aeroport, els milers de visitants diaris han de passar els controls de seguretat i han de deixar fora objectes tallants, esprais i altres objectes que puguin ser utilitzats com a armes.

Amb aquestes mesures pràcticament ha conclòs el pla estratègic de seguretat iniciat fa més d'un any, i s'afegeixen a les mesures de protecció exterior promogudes pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana amb les restriccions de circulació i instal·lació d'obstacles fixos als carrers del voltant.