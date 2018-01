L'autòpsia conclou que el cadàver calcinat trobat en un camí de Begues és d'una dona

L'autòpsia del cadàver calcinat trobat ara fa una setmana en un camí de Begues ha conclòs que es tracta d'una dona adulta. Amb tot, el fet que el cos estigués completament calcinat ha impedit als investigadors poder saber-ne la identitat perquè no han pogut obtenir empremtes dactilars.

Així les coses, ara els Mossos d'Esquadra treballen entorn diverses denúncies per dones desaparegudes per determinar si la víctima podria ser una d'elles. Entre les principals línies d'investigació per saber la identitat del cadàver, s'analitzaran elements físics que el foc no hagués pogut destruir, com pròtesis dentals o elements similars. Quan la policia pugui determinar la identitat de la dona calcinada, la investigació se centrarà en esclarir el motiu del crim. Mentrestant, el cas continua sota secret de sumari.