La negociació entre JxCat i ERC a Brussel·les s'acaba sense acords concrets

La negociació entre JxCat i ERC a Brussel·les s'ha acabat sense acords concrets i les dues parts s'han emplaçat a seguir negociant des de Barcelona. Aquest dimarts es va produir una reunió a la capital belga entre una delegació de JxCat i d'ERC, segons ha pogut confirmar l'ACN. Sobre la taula hi ha la constitució del Parlament, tenint en compte que el 17 de gener és la data fixada pel govern espanyol per constituir la cambra catalana després de les eleccions del 21-D. Fonts de JxCat han assegurat que l'objectiu de la reunió no era arribar a acords tenint en compte que encara hi ha dues setmanes de marge. Per la seva banda, Puigdemont ha publicat un missatge en el seu compte d'Instagram en què assegura que mentre hi hagi camí seguiran caminant.

"Mentre hi hagi camí seguirem caminant. Vam confiar amb vosaltres i no ens vàreu fallar. Ara ens toca a nosaltres. Aquesta cadena de confiances és la garantia més gran per a la República catalana", ha afirmat Puigdemont aquesta tarda. Un missatge que arriba després dels contactes que s'han produït en les últimes hores a Brussel·les entre JxCat i ERC.

Per part del PDeCat van assistir a la trobada el mateix Puigdemont i alguns dels seus col·laboradors més directes: la directora de la campanya, Elsa Artadi, el director de comunicació de la campanya, Jaume Clotet, el portaveu de la campanya, Eduard Pujol, l'exsecretari de Territori i Mobilitat, Damià Calvet, el delegat del Govern a les comarques de Barcelona, Miquel Àngel Escobar i l'alcalde de Valls, Albert Batet.