Sense acord en la negociació a Brussel·les entre JxCat i ERC

La negociació entre JxCat i ERC a Brusel·les s'ha acabat sense acords concrets i les dues parts s'han emplaçat a seguir negociant des de Barcelona. Així ho va confirmar ACN, que afegeix que fonts de JxCat van assegurar ahir que l'objectiu de la reunió no era arribar a acords tenint en compte que encara hi ha dues setmanes de marge. Per la seva banda, Puigdemont va publicar un missatge al seu compte d'instagram en què va assegurar «seguirien caminant». A la reunió de Brussel·les van assistir-hi Puigdemont i col·laboradors com Elsa Artadi (directora de campanya) i Jaume Clotet (Portaveu de la campanya).



Sánchez i Forn, diputats electes

D'altra banda, el PDeCat va presentar ahir les credencials dels seus números dos i set per Barcelona, Jordi Sànchez i Joaquim Forn, com a diputats electes al Parlament, tal i com va avançar 'El Món. Així, l'expresident de l'ANC i el conseller d'Interior destituït per l'Estat, ambdós empresonats a Madrid, ja estan registrats a la cambra per a la dotzena legislatura parlamentària des d'aquest dimecres al migdia.