Adif denuncia el propietari de les ovelles atropellades per trànsit indegut

Adif va denunciar ahir administrativament per «trànsit indegut per les vies» el propietari del ramat d'ovelles que va ser atropellat aquest dimarts per un tren Euromed a Mont-roig del Camp (Baix Camp). D'altra banda, els serveis jurídics de Renfe també analitzen el cas per si procedeix presentar una denúncia davant l'autoritat judicial per «protegir els drets dels clients» .

L'accident es va produir al migdia en un tram de via única que no està protegit, i una seixantena d'ovelles van morir.