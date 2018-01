Catalunya entra en fase d'epidèmia de la grip

Catalunya ha entrat en fase d'epidèmia de la grip, després que en l'última setmana s'hagin triplicat els casos. L'activitat gripal s'ha situat en els 248 casos per 100.000 habitants, quan la barrera epidèmica està situada en 109 casos. Es tripliquen així els 98,67 casos de la setmana passada. La taxa d'incidència presenta un marcat increment en el grup de 0-4 anys, amb 905,6 casos per 100.000 habitants, i de 5-14 anys, amb 471,7 casos. Pel que fa als adults, la taxa es manté estable. Tot plegat està posant al límit els serveis d'urgències i l'atenció primària. De fet, durant la setmana del 25 al 31 de desembre, les urgències ateses als hospitals d'aguts han pujat un 19,1% i els ingressos hospitalaris un 11,1%.

En total, durant la setmana del 25 al 31 de desembre els professionals sanitaris han atès un total de 85.982 urgències, 8.705 de les quals han requerit ingrés hospitalari. Respecte a la setmana anterior suposa un increment de 13.788 urgències ateses als hospitals i en 870 ingressos. En comparació amb la mateixa setmana del 2016, l'activitat urgent s'ha incrementat un 14,6% mentre que el nombre d'ingressos hospitalaris ha baixat un 1,9%.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 73,9% són pacients adults (64.387), mentre que la resta, 21.577, són població pediàtrica. De fet, l'increment de nens atesos ha estat del 26,14% respecte a la setmana prèvia, mentre que dels pacients adults ha estat del 16,9%. Pel que fa als majors de 85 anys, l'increment ha estat del 20,3%.

A més, durant aquest període els hospitals han atès 29.854 visites de nivell de prioritat de major gravetat, fet que representa un 34,7% del total de les urgències. En relació a la setmana anterior, hi ha hagut un total de 6.317 més d'aquestes visites, un 13,8% més.

Pel que fa a les visites als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), durant la setmana del 25 al 31 de desembre s'han produït 38.758 visites, un 62,6% més que la setmana anterior. D'aquestes, 31.286 corresponen a adults, i 7.470 a població pediàtrica.

El telèfon 061 ha atès durant aquesta setmana 45.980 consultes, de les quals 4.029 han requerit atenció domiciliària. Això suposa un increment del 15,7% i del 57,9% respecte a la setmana anterior. Només el dia 30 es van atendre més de 6.989 consultes telefòniques, un 63% més del que és habitual.



Obertura de llits



Seguint els plans de contingència previstos, el Departament de Salut ha anat informant de l'obertura de llits en diversos centres sanitaris. En el cas de Barcelona, per exemple, ja dimarts 2 de gener es va obrir una planta amb 16 llits a l'Hospital de l'Esperança amb gestió i personal de l'Hospital Vall d'Hebron i la col·laboració de l'Hospital del Mar. Dimecres 3 de gener es van obrir 10 nous llits a l'Hospital 2 de maig, que s'afegeixen a 10 de reforç ja operatius amb coordinació i suport de l'Hospital de Sant Pau. També a Barcelona, dilluns 8 de gener està previst posar en marxa 10 nous llits de reforç a l'Hospital del Mar, que s'afegiran als 30 ja operatius previstos en el pla de contingència.

També s'han posat en marxa nous llits de suport i s'ha reforçat la coordinació amb l'atenció primària al Vallès Occidental. Així, aquest dimecres 3 de gener es van posar en marxa 14 nous llits a l'Hospital de Terrassa, que s'afegeixen als 10 llits de reforç de curta estada d'urgències. L'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha posat en marxa 12 nous llits a l'àrea d'observació d'urgències i s'ha reforçat amb 14 nous llits el centre sociosanitari. Ja al novembre, la Mútua de Terrassa va obrir 25 nous llits i va reforçar els llits de subaguts i sociosanitaris que faciliten la continuïtat de l'atenció als pacients d'urgències.

Segons Salut, l'objectiu d'aquets plans de contingència és que l'atenció continuada i urgent s'ajusti millor a les necessitats assistencials específiques de les persones de cada territori, i es concentren en la posada en marxa de llits de reforç per donar resposta a l'increment d'ingressos hospitalaris, en la millora de fluxos de pacients entre dispositius, en la flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i en el reforç dels centres d'urgències de l'atenció primària, entre d'altres.



La vacuna, menys eficaç



La vacuna contra la grip d'aquest hivern té una efectivitat menor a la d'altres temporades. És la mateixa que l'hivern passat, ja que no hi ha hagut temps per modificar-la, i s'ha demostrat que en una de les tres soques, la principal i que afecta sobretot a la gent més gran, la A-AH3, només té efectivitat en el 25% dels casos, mentre que el percentatge habitual ronda el 50%. Tot i això, és recomanable seguir-la posant sobretot als col·lectius més vulnerables, com ancians i infants.