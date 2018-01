Junqueras acaba la vista al Suprem i espera la decisió dels jutges

El vehicle gris on viatja Junqueras des d´Estremera.

La vista per decidir si Oriol Junqueras abandona la presó ha acabat pocs minuts abans de les 13.00 hores i ha durat aproximadament dues hores i quart. El primer a intervenir ha estat el seu advocat, Andreu van den Eynde, que ha defensat el recurs d'apel·lació presentat. A la sala també hi ha estat presents els advocats de Jordi Sànchez i Joan Josep Nuet (que s'han adherit al recurs) i també el lletrat de Vox (que exerceix l'acusació popular). També ha pres la paraula la Fiscalia i finament també ha intervingut el mateix vicepresident destituït. La decisió dels tres magistrats sobre el recurs es podria produir més enllà d'aquest dijous.

Ara tan sols resta saber quina serà la decisió dels tres magistrats sobre el recurs, una resolució que podria produir-se més enllà d'aquest dijous.

Durant la seva intervenció, l'exvicepresident de la Generalitat ha manifestat que han de revisar la seva presó preventiva que és un "home de pau" amb conviccions religioses i que busca el "diàleg bilateral "en el conflicte polític existent a Catalunya. En una breu declaració de tot just uns minuts, Junqueras ha dit també que desconeixia que existís el document 'Enfocats', una mena de full de ruta de l' 'Procés' trobat a la casa de la seva número dos a la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové , i que es considera clau per a la investigació, segons fonts presents en la declaració.

Visiblement més prim i vestint camisa blanca, texans amb sabatilles esportives, segons fonts presents en la vista, el diputat electe d'ERC ha defensat davant del tribunal d'apel·lacions en un torn d'última paraula que se li ha concedit que no hi ha motius per mantenir la mesura de presó provisional que pesa sobre ell des del 2 de novembre pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics relacionats amb la Declaració Unilateral d'Independència (DIU) del 27 d'octubre.

Actualment Junqueras i l'exconseller Joaquim Forn són els dos únics membres del exgobierno català que romanen a la presó per l'organització del referèndum independentista i la declaració unilateral d'independència (DUI).

Arribada en cotxe d'incògnit

Un vehicle camuflat de la Guàrdia Civil ha traslladat a les 9.20h del matí el vicepresident destituït i número 1 d'ERC, Oriol Junqueras, fins als calabossos de l'Audiència Nacional. L'han escortat dos cotxes més de la policia. El líder d'ERC està empresonat a Estremera des del 2 de novembre.

El seu lletrat, Andreu van den Eynde, ha presentat un recurs d'apel·lació davant la sala segona del Tribunal Suprem contra la interlocutòria del jutge Pablo Llarena, que va decidir el passat 4 de desembre mantenir Junqueras a la presó perquè considerava que hi havia risc de reiteració delictiva i el vinculava a "explosions violentes" al carrer. Enguany, qui haurà de resoldre sobre la situació personal del vicepresident destituït no serà Llarena sinó els tres magistrats que conformen aquesta sala: Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde.

La fiscalia ja ha demanat als magistrats que desestimin el recurs i mantinguin Junqueras a la presó.