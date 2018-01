Junqueras es defineix com «un home de pau» i ja espera la decisió dels jutges

El vicepresident destituït, Oriol Junqueras, ha pogut fer ús del darrer torn de paraula davant la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem, on ha refermat que és un "home de pau" i ha apel·lat a les seves conviccions "morals i cristianes" per defensar que aposta per una via política "negociada i pacífica". També ha demanat que se'l deixi exercir la funció de diputat després d'estar escollit el 21-D i poder estar amb la seva família després de dos mesos en presó preventiva.

Durant la vista, en canvi, la fiscalia (exercida per Consuelo Madrugal i Javier Zaragoza) ha mantingut la petició de presó per entendre que existeix risc de reiteració delictiva. També ha sol·licitat que Junqueras continuï a la presó el lletrat de VOX, Javier Ortega, que exerceix l'acusació popular. L'advocat de la defensa, Andreu van den Eynde, ha criticat que la fiscalia ha volgut "avançar el judici" i entrar en el fons de la qüestió i ha recordat que la vista era només per resoldre sobre la seva situació personal. Els tres magistrats estan tancats deliberant i es desconeix, per al moment, quan es farà pública la decisió.

Visiblement més prim i vestint camisa blanca, texans amb sabatilles esportives, segons fonts presents en la vista, el diputat electe d'ERC ha defensat davant del tribunal d'apel·lacions en un torn d'última paraula que se li ha concedit que no hi ha motius per mantenir la mesura de presó provisional que pesa sobre ell des del 2 de novembre pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics relacionats amb la Declaració Unilateral d'Independència (DIU) del 27 d'octubre.

Actualment Junqueras i l'exconseller Joaquim Forn són els dos únics membres del exgobierno català que romanen a la presó per l'organització del referèndum independentista i la declaració unilateral d'independència (DUI).

Arribada en cotxe d'incògnit

Un vehicle camuflat de la Guàrdia Civil ha traslladat a les 9.20h del matí el vicepresident destituït i número 1 d'ERC, Oriol Junqueras, fins als calabossos de l'Audiència Nacional. L'han escortat dos cotxes més de la policia. El líder d'ERC està empresonat a Estremera des del 2 de novembre.

El seu lletrat, Andreu van den Eynde, ha presentat un recurs d'apel·lació davant la sala segona del Tribunal Suprem contra la interlocutòria del jutge Pablo Llarena, que va decidir el passat 4 de desembre mantenir Junqueras a la presó perquè considerava que hi havia risc de reiteració delictiva i el vinculava a "explosions violentes" al carrer. Enguany, qui haurà de resoldre sobre la situació personal del vicepresident destituït no serà Llarena sinó els tres magistrats que conformen aquesta sala: Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde.

La fiscalia ja ha demanat als magistrats que desestimin el recurs i mantinguin Junqueras a la presó.