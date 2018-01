L'advocat de Junqueras demanarà el seu trasllat a una presó catalana

L'advocat del vicepresident cessat, Andreu van den Eynde, va avançar ahir a una entrevista a Catalunya Ràdio que, en cas que avui el Suprem decideixi mantenir el seu client a la presó, demanaran que sigui traslladat a una presó catalana per tal que pugui sortir per assistir als plens del Parlament. La decisió sobre si Oriol Junqueras surt de la presó d'Estremera recau sobre tres magistrats del Tribunal Suprem que avui escoltaran els arguments de la seva defensa. A partir de 2/4 d'11 se celebra la vista a la sala segona de l'alt tribunal, designada com a sala d'apel·lacions, i Junqueras assistirà personalment a la vista. L'advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde, va presentar un recurs d'apel·lació davant la sala contra la interlocutòria dictada pel jutge instructor de la causa, Pablo Llarena, que el passat 4 de desembre va decidir mantenir a la presó Junqueras i també Forn, Sànchez i Cuixart. La fiscalia ja ha demanat a la sala que Junqueras continuï a la presó. En canvi, la seva defensa considera que hi ha elements nous que ajuden el seu client, com la retirada dels efectius policials extres enviats a Catalunya abans de l'1-O perquè això demostra que «l'escenari polític és més tranquil». La decisió dels magistrats podria ajornar-se més enllà d'avui.



Estoïcisme des de la presó

En un article escrit des d'Estremera i publicat ahir a 'el Matí Digital', Junqueras va criticar «els mals polítics» que «volen imposar la seva força sobre la consciència democràtica», i va assegurar que les presons conviden a cultivar una «actitud estoica». En l'escrit recorda el paper de l'estoïcisme en la Roma imperial, on afirma que va ser l'escola filosòfica més exitosa «potser perquè la capacitat de mantenir-se ferm en front de l'atzar del destí i de la fidelitat a la pròpia consciència individual davant d'un poder polític cada vegada més despòtic era especialment útil en aquell període».



Pugna per presidir la Mesa

D'altra banda, la decisió que Carme Forcadell repeteixi com a presidenta del Parlament encara no està presa. I és que la nova legislatura ha de quedar fixada el proper 17 de gener. Forcadell està valorant si vol continuar al càrrec però encara no ha pres una decisió definitiva, segons van explicar ahir a ACN fonts pròximes a Forcadell. Respecte això, la presidenta de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va insistir ahir que el seu partit ha de presidir el Parlament per evitar que «els partits separatistes repeteixin les mateixes barbaritats i es tornin a saltar les lleis». En una entrevista a Onda Cero, Arrimdas va dir que li correspon a Cs presidir la cambra catalana tenint en compte que va guanyar les eleccions del passar 21 de desembre, i va especificar que el seu candidat és José María Espejo-Saavedra, qui va ser vicepresident segon de la Mesa en la legislatura passada.



Brussel·les no es mulla

La Comissió Europea va remarcar ahir que no comentaria resultats «d'eleccions regionals» i que la seva posició sobre el procés català «no canviaria». La portaveu de l'Executiu, Mina Andreeva, va reiterar que «en la qüestió de Catalunya la nostra posició és ben coneguda», referint-se a la defensa del diàleg dins del marc legal i de la Constitució espanyola.