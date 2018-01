Fèlix Millet no vol «ni pensar-hi», sobre la possibilitat d'anar a la presó

L'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, va afirmar que no vol «ni pensar-hi», sobre la possibilitat d'entrar a la presó després que ahir es conegués que la sentència del cas Palau es faria pública el pròxim 15 de gener. Millet va assegurar que desconeixia que l'Audiència de Barcelona donaria a conèixer la sentència aquest dia i va comentar que l'esperava «abans». L'expresident del Palau de la Música, però, no va voler pronosticar quin serà el pronunciament de l'Audiència. «Espero la sentència, no puc dir res més», va assenyalar Millet, que ha explicat que pateix «mal d'esquena» i que li «costa molt caminar». «Ja veurem què fem», va afegir.

Així mateix, ha comentat que ha passat el Nadal amb una de les seves filles –l'altra viu a Austràlia- i que el passat 21 de desembre va anar a votar a les eleccions del Parlament, tot i que no ha desvelat el sentit del seu vot. «No vull parlar d'independència, quan se n'hagi de parlarà se'n parlarà. Del que s'ha de parlar és de poder actuar amb llibertat», ha comentat.

El judici pel desfalc al Palau de la Música i el possible finançament il·legal de CDC va començar el març de l'any passat i es va acabar al juny. En les seves conclusions definitives abans d'acabar el judici, la fiscalia va rebaixar a la meitat les penes de presó sol·licitades per a Millet i Montull i va demanar 14 anys i nou mesos per a Millet i 10 anys i 10 mesos per a Montull, davant dels 27 anys i mig que demanava inicialment, ja que va tenir en compte l'atenuant molt qualificat de confessió i de disminució del dany. A tots dos els demana 22 milions d'euros de multa pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, apropiació indeguda, falsedat documental i frau fiscal.

Però la rebaixa més substancial va ser la petició per a Gemma Montull, exdirectora financera, a qui demanava 26 anys de presó i ara només li demana dos anys per apropiació indeguda i falsedat i un any més per blanqueig. Aquesta última pena la podrà substituir per 14.400 euros i 10 milions d'euros de multa.