El PP s'ofereix a Cs, que veu «difícil» formar govern

El diputat electe del PP i secretari general del partit, Santi Rodríguez, va afirmar que la seva formació no té «cap inconvenient» a donar suport a un candidat de Cs perquè presideixi la Cambra catalana i va instar el partit taronja a optar també a la Generalitat. «Les dificultats són exactament les mateixes» en tots dos casos, va afirmar, ja que un hipotètic pacte per donar la Presidència del Parlament a Cs podria repetir-se per fer presidenta la líder taronja, Inés Arrimadas.

«El fet que Cs hagi guanyat les eleccions dona legitimitat al seu líder per obrir les converses necessàries per formar Govern», va insistir Rodríguez, que va reconèixer que l'aritmètica parlamentària és complicada -els grups independentistes sumen majoria amb 70 diputats de 135-, però que la situació pot canviar per la causa que podria impedir a alguns membres de JuntsxCat i ERC ocupar el seu escó.

Ciutadans (Cs) va admetre que és «difícil» arribar a acords amb Catalunya en Comú-Podem, després que la formació que lidera Xavier Domènech hagi tancat la porta a facilitar que el grup d'Inés Arrimadas tingui la presidència del Parlament o de la Generalitat. En una roda de premsa, el secretari de Comunicació i portaveu dels taronges, Fernando de Páramo, va insistir malgrat tot que cal negociar amb tothom «fins l'últim dia».

De Páramo va reiterar que Cs continuarà parlant «amb tothom», tot i que va lamentar que els comuns mantinguin el «veto» a la formació d'Arrimadas. «Estan més a prop dels independentistes que d'un canvi per a Catalunya», va criticarel portaveu del partit taronja. En aquesta línia, De Páramo va sentenciar que l'adversari dels comuns és Cs, i no Puigdemont o el vicepresident destituït i líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.«És difícil arribar a acords amb els qui no ho volen i et veten des del primer dia», va constatar, després de confirmar que Cs no ha mantingut converses «formals ni informals» amb els de Domènech.

La número dos del PSC i fins ara portaveu del grup parlamentari, Eva Granados, va assegurar que el seu partit faria tot el possible perquè hi hagués una presidència no independentista a la Mesa del Parlament però va reconèixer que és «molt difícil». «No se m'acut com pot ser possible si no és que faltin diputats del bloc independentista», va afirmar en declaracions a RNE, al temps que va descartar que això es pugui plantejar des de les formacions independentistes.