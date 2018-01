Arxiven la querella contra onze càrrecs del Govern pel crim dels agents rurals

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha arxivat la querella contra onze càrrecs del Departament d'Agricultura, entre ells la consellera destituïda per l'aplicació de l'article 155, Meritxell Serret, pel doble crim d'Aspa en què van morir dos agents rurals pels trets per un caçador el 21 de gener de 2017. Les famílies dels dos agents i el sindicat CCOO havien iniciat una batalla judicial per acusar els màxims responsables del Departament d'un doble homicidi imprudent per la falta de mesures de seguretat dels treballadors.

L'advocat dels familiars, Pau Simarro, va explicar que si bé va quedar demostrada aquesta manca de seguretat l'endemà mateix del crim partint de la base que Agricultura va reforçar les patrulles de dos a tres membres, els va facilitar armilles antibales i una arma llarga, ara el Tribunal ha decidit arxivar la querella. Això els aboca, segons Simarro, a optar per la via contenciosa-administrativa de fer una reclamació patrimonial per responsabilitat civil.

Tot i que el cap de setmana després del 21 de gener, quan va tenir lloc el doble crim, les patrulles dels agents rurals que fan els controls de caça ja van passar de dos a tres, portaven armilles antibales i un d'ells una arma llarga, el Tribunal no creu que més mesures de seguretat podrien haver evitat el crim.

Tant l'acusació particular com l'acusació popular, formada pel lletrat dels familiars i el de CCOO, van remarcar en la querella que les mesures de seguretat que es van implantar després de les morts dels agents rurals feia temps que estaven en debat entre el cos però encara no s'havien adoptat. Precisament després del cas d'Aspa, van sortir a la llum nombroses queixes sobre la desprotecció dels agents rurals en els controls de caça amb alguns episodis controvertits amb caçadors que no responien com era degut quan se'ls reclamaven els permisos.