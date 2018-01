La mossa de Sant Feliu que posava multes per venjança no entrarà a presó perquè la pena ha prescrit

La mossa d'esquadra de Sant Feliu de Guíxols condemnada a 3 anys de presó per posar multes falses no complirà la pena perquè que ha prescrit. Els jutges van considerar provat que Saray Pastor va buscar les dades d'un cambrer d'una discoteca que es va negar a servir-la, per sancionar-lo amb tres infraccions de trànsit que no havia comès.

Després de diversos recursos, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència que va acabar sent ferma el 2012. Aleshores Pastor va demanar un indult al govern espanyol, fet que li va permetre evitar entrar a la presó fins que es resolgués. El Consell de Ministres, però, no es va pronunciar durant quatre anys i mig i l'Audiència de Girona va demanar que ingressés a presó però no es va poder localitzar la noia. Al haver passat cinc anys des de la sentència del Suprem, la pena ha prescrit.

Tot plegat va començar el 17 de maig de 2008 en una discoteca de Platja d'Aro on la mossa va arribar gairebé a l'hora de tancar a buscar-hi el seu xicot, que treballava de porter. Mentre plegaven, Pastor va demanar una beguda a la barra i, quan els cambrers s'hi van negar perquè estaven recollint, es van barallar.

Un mes després d'aquest incident el noi va començar a rebre les sancions. Segons assegurava l'ara expolicia en les falses multes va enxampar al jove conduint sense el permís, sense el cinturó de seguretat i parlant per telèfon.

Segons recollia la sentència, en el judici va quedar provat que l'agent dels Mossos d'Esquadra va posar multes falses com a revenja per l'enemistat que tenia amb la víctima. El jove va rebre fins a tres multes datades el 26 de juny del 2008 a la carretera C-253, a l'alçada de Platja d'Aro. La primera, va explicar en el judici, la va pagar tot i que sospitava que darrere de les sancions hi havia Pastor. Quan va arribar la segona, però, va decidir denunciar els fets.

A Saray Pastor també se la va condemnar a una multa de 1.800 euros i a una inhabilitació de dos anys com agent del cos.