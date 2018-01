Mor als 77 anys Antoni Subirà, exconseller d'Indústria i fundador de CDC

L'exconseller d'Indústria i fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Antoni Subirà, ha mort aquest diumenge als 77 anys, segons ha informat el PDeCAT de Mataró.

Subirà, juntament amb Miquel Roca i Junyent, Anton Canyelles i Jordi Pujol, va ser un dels ideòlegs de CDC en la clandestinitat. Un cop instaurada la democràcia, va ser diputat per CiU al Parlament durant les quatre primeres legislatures i portaveu del grup parlamentari entre el 1982 i el 1989.

Aquell mateix any va ser nomenat conseller d'Indústria i Energia, càrrec que va deixar el 1996 per fer-se càrrec del departament d'Indústria, Comerç i Turisme, càrrec que va ocupar fins al 2002. Subirà va impulsar la internacionalització del sistema productiu català i nombroses infraestructures tecnològiques avançades de servei als diferents sectors.

A través de Twitter, el número 4 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s'ha mostrat "colpit" per la mort d'Antoni Subirà, i l'ha definit com "una gran persona i un gran patriota". També a través de les xarxes socials, el president destituït Carles Puigdemont ha assegurat que "li devem moltes coses, especialment el paper internacional exitós de Catalunya en política de clústers".