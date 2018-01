ERC veuria amb bons ulls que la CUP formés part del proper govern

ERC veuria amb bons ulls que la CUP fes «un pas més» per implicar-se en el govern en la propera legislatura. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, va assegurar que seria «molt benvingut» aquest pas i es va mostrar disposat a parlar amb els cupaires «tant com calgui per veure fins a on volen arribar aquesta vegada». «No només travar l'estabilitat des del Parlament com ha passat en anteriors vegades, sinó que si hi ha la possibilitat de fer un pas més i que aquesta estabilitat vingui també des de la implicació al govern estaríem disposats a parlar-ne», va explicar. D'altra banda, també aspiren a arribar a punts d'acord amb els comuns, tot i que aquests no tenen perquè assolir-se abans del 17 de gener quan es constitueixi el Parlament, sinó que es poden desenvolupar «sense excessiva pressa».

Sabrià va afirmar estar «molt content» del treball fet amb la CUP fins ara, però va assegurar que estarien encantats de valorar que els cupaires facin un pas més en aquesta legislatura amb una implicació no només parlamentària, com s'ha produït a les anteriors legislatures, sinó també al govern. El republicà considera que segurament aquest pas «seria bo per a tothom».

En clau parlamentària, el portaveu d'ERC també es va mostrar «disposat a parlar» sobre cedir un diputat a la CUP per tal que pugui tenir grup parlamentari propi i no quedar-se al grup mixt amb els quatre diputats assolits el 21-D. Tot i això, va apuntar que el reglament del Parlament és «una mica més complex» que el del Congrés o el Senat, on va dir que és habitual cedir diputats. Va afirmar que la cessió dels diputats «té efectes fins a finals de legislatura», però malgrat això per als republicans és «perfectament parlable si la CUP ho planteja».

Per altra banda, l'alcalde de Prats de Lluçanès (Osona), Isaac Peraire, va visitar ahir el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó d'Estremera. A través d'un vídeo a les xarxes socials després de la visita, Peraire va explicar que havia trobat Junqueras «serè» i «convençut que la inversió que s'està fent val i valdrà la pena». Va afegir que el republicà li havia transmès un missatge de «molts ànims, fortalesa, convicció, fer molt equip i fer molta feina». Peraire va detallar que la seva ha estat la primera visita després de la decisió el passat divendres del Tribunal Suprem (TS) de mantenir-lo a la presó. Peraire va explicar que també va poder saludar el també empresonat Joaquim Forn.