El PSC descarta una investidura telemàtica: «No existeix»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha fixat com una prioritat "imprescindible" que aquest inici de legislatura "no s'esculli persones que no puguin exercir en plenitud les seves responsabilitats". Els socialistes ho defensen així de cara a una eventual investidura telemàtica de Carles Puigdemont, cap de llista de JxCAT, a la presidència del Govern. "No existeix" aquesta fórmula, ha reblat el dirigent dels socialistes catalans, desmarcant-ho del vot telemàtic. En roda de premsa aquest dilluns, Iceta ha defensat que Catalunya s'ha de governar des del Palau de la Generalitat i de fet creu que "no seria bo" tenir un cap de l'executiu que no resideixi al país. Els socialistes també volen un govern estable per a la gestió pública i per obrir negociacions amb l'Estat, i que alhora es garanteixi que el Parlament treballarà "dins del marc estatutari i constitucional vigent". Per això, Iceta no veuria "cap inconvenient" a donar suport a José María Espejo-Saavedra (Cs) si així sumés una majoria per liderar la Mesa de la cambra catalana. La presidència del Parlament, però, és encara una "peça en discussió, enlaire".

Després de la primera reunió de la direcció després de la pausa de Nadal, el líder dels socialistes ha defensat que Catalunya es governi "des de Catalunya" i consideren que és a la majoria parlamentària independentista a qui li correspon ara fer les "propostes convenients".

Ara bé, pel PSC això no passaria per una investidura telemàtica. Ni per una eventual presidència telemàtica. "No seria bo per Catalunya tenir un president que no resideixi al país, ens sembla una discussió una mica 'sui generis'", ha afegit el cap de files dels socialistes, que confia que arrenqui una legislatura "tan normal com sigui possible".

"Una investidura requereix un candidat que es presenti a la cambra i manté un debat amb els grups, se sotmet a la sessió de control cada quinze dies", ha afegit Iceta en rebutjar qualsevol via "hologràfica". I ho veu de la mateixa manera també per als consellers: "És difícil assegurar la gestió d'un govern des de fora del país; no sé com s'especula", ha lamentat el líder dels socialistes catalans. De moment, i a l'espera dels propers passos a curt termini, Iceta ha evitat respondre si Puigdemont hauria de tornar ara: "No hauria d'haver marxat".

Tot plegat mentre els socialistes han confirmat contactes almenys amb Cs, CatECP i el PPC. I es reuniran aquest dilluns a la tarda amb representants d'ERC. Sobre la taula, per ara la composició de la Mesa. Els socialistes hi volen representació i creuen que la composició parlamentària permet configurar una Mesa "raonable". Perquè representi els diputats de forma "genuïna i tan exacte com sigui possible" després de les eleccions del 21-D. Tenen "bones vibracions" per les converses amb els altres grups per tenir-hi finalment representació i si avança en aquest sentit decidiran dijous en una reunió de grup quin candidat hi presenten.

En qualsevol cas els socialistes volen una presidència al Parlament que garanteixi que la cambra treballarà "dins del marc constitucional i estatuari vigent". Per això, i tot i no haver rebut cap proposta formal, no tindrien "cap inconvenient" en donar suport al fins ara vicepresident segon de la cambra, José María Espejo-Saavedra (Cs) "si això fes majoria per fer-lo president". Ara bé, Iceta també ha recomanat a la formació taronja que parli amb els grups i que ho "formuli de forma articulada". "No és bona la sensació que només els blocs es parlen entre ells", ha reblat.