Rull, després de visitar Junqueras i Forn: «És gent forta però el Nadal ha estat molt dur»

Els consellers destituïts Josep Rull i Jordi Turull han tornat avui a la presó d'Estremera, on van estar presos durant un mes. Hi han visitat el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el també conseller cessat Joaquim Forn. A la sortida de la presó, Rull ha destacat que Junqueras i Forn són gent "molt forta" però també ha admès que el Nadal ha estat molt dur per a ells. "Junqueras té fills petits i el dia de reis sense els teus fills és d'una crueltat extraordinària. Hi ha una desproporció d'aquestes mesures de presó que són incomprensibles", ha afegit. Per la seva banda, Turull també ha destacat la fortalesa de tots dos i ha confiat que a partir de dijous, quan tornen a declarar davant del Tribunal Suprem, hi puguin haver bones notícies i es torni a veure "molt aviat" al Parlament.

Aquesta tarda, Turull i Rull aniran a Soto del Real per visitar el número 2 de la llista de JxCat, Jordi Sánchez, i el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart.