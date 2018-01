Artur Mas dimiteix com a president del PDeCAT

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas ha anunciat aquest dimarts que renuncia a la presidència del PDeCAT, una decisió que ja estava acordada amb l'executiva del partit des de novembre de l'any passat, segons han explicat prèviament fonts consultades per Europa Press.

Mas ha esgrimit com a raons les causes judicials obertes contra ell, però assegura que no es retirarà de la política.

L'anunci que deixa la presidència del partit arriba quan falta menys d'una setmana perquè es conegui la sentència del cas Palau, el dilluns 15 de gener, un judici que va acabar fa més de mig any i la sentència ha de dirimir sobre si 6,6 milions d'euros de Ferrovial van acabar en mans de l'extinta CDC, el lideratge durant anys va heretar l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

Per aquest cas, la Fiscalia demana 14 anys i 9 mesos de presó per a Fèlix Millet; 10 anys i 10 mesos per a la seva mà dreta, Jordi Montull, i vuit per l'extresorer de CDC Daniel Osàcar.

Les citades fonts han assegurat que Mas havia parlat fa temps amb Pascal de deixar la presidència del PDeCAT amb la voluntat de protegir la formació del possible desgast que podria comportar una sentència negativa del cas Palau, tot i no estar imputat en el cas.

La decisió d'abandonar la primera línia del partit es va acordar finalment el novembre de l'any passat, però els esdeveniments relacionats amb el procés sobiranista van obligar a endarrerir-la fins aquest dimarts.

Precisament, aquest dimarts es compleixen dos anys de l'anunci de Mas de donar "un pas al costat" de la presidència de la Generalitat a favor de Carles Puigdemont, que llavors era alcalde de Girona, perquè pogués arrencar l'anterior legislatura després del veto de la CUP a que seguís en el càrrec.

En una candidatura sense rivals, Mas va ser elegit president del PDeCAT el 23 de juliol de 2016 a primàries amb el 95,07% dels vots, formant tàndem amb Munté com a vicepresidenta, amb el que ha estat al capdavant del partit un any i mig .