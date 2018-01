Condemnen a quatre mesos de presó la dona que va desitjar la violació d'Arrimadas

Un magistrat de Barcelona ha condemnat a quatre mesos de presó la dona que va desitjar que violessin la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, en grup a través d'un missatge penjat a Facebook a principis de setembre. En la sentència, que data del 22 de desembre passat, el magistrat condemna la dona per un delicte contra la integritat moral, després del pacte assolit entre la defensa i la fiscalia. El jutge també ha imposat a l'acusada la inhabilitació especial del dret de vot passiu durant el període de la condemna i el pagament de les costes processals.

El magistrat ha acordat deixar en suspens l'ingrés a presó durant dos anys amb la condició que l'acusada no torni a delinquir durant aquest temps i que participi en un curs de drets humans "que tingui per objecte el ple respecte a la igualtat i a la no discriminació de les persones, en particular per motius de gènere i ideològics".