El Parlament recorre el 155 davant el Tribunal Constitucional

El Parlament ha presentat aquest dimarts davant el Tribunal Constitucional (TC) un recurs d'inconstitucionalitat contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, han informat fonts parlamentàries.

La presentació del recurs va ser aprovada el 27 de desembre per la Diputació Permanent del Parlament, amb els vots a favor de JxSí i SíQueEsPot, l'abstenció de la CUP i el vot en contra de Cs, el PSC i el PP.

JxSí va demanar el mes de novembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 i l'òrgan consultiu de la Generalitat va concloure que era susceptible de recórrer-se perquè, entre d'altres raons, la destitució del Govern no era una "mesura necessària o indispensable".

El recurs del Parlament, recollit per Europa Press, el signa el lletrat del Parlament Joan Ridao, i precisament exposa en un dels seus punts que destituïr el Govern "suposa un trencament no només del principi d'autonomia sinó també del model parlamentari de govern que assegura la Constitució i l'Estatut".

"A part de constituir una greu invectiva contra l'estat de dret, vulnera el principi de legalitat i de jerarquia normativa", defensa el lletrat, que afegeix que la destitució del Govern no és adequada ni necessària per impedir una declaració d'independència.

Considera que és una simple "sanció" al Govern, i també rebutja que s'hagi dissolt el Parlament i que ho hagi fet el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en virtut del 155.

"No cal descartar que el president de la Generalitat, malgrat el caràcter coercitiu de la mesura, hagués pogut dissoldre el Parlament per iniciativa pròpia, i evitar la ingerència d'una autoritat aliena en el sistema institucional català", afegeix.



Suspensió en tota regla

També apunta que les mesures del 155 aprovades pel Consell de Ministres "culmina la suspensió en tota regla de l'autonomia de Catalunya, perquè no només es relleva el Govern, sinó que se situa l'Administració sota la seva dependència i situa el Parlament en una posició de subordinació jeràrquica en relació amb el Govern de l'Estat".

"I no només això --afegeix--, sinó que per fer-ho s'atribueix funcions que la Constitució reserva exclusivament als tribunals ordinaris i també al TC", i per tot això el 155 suposa una vulneració en tota la seva extensió de la Constitució, argumenta.

L'aplicació de l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia catalana segueix vigent fins que es nomeni un nou Govern després de les eleccions del 21 de desembre.

El 17 de gener es constituirà oficialment la legislatura i es nomenarà els membres de la Mesa del Parlament, a l'espera que abans del 31 de gener es convoqui una sessió d'investidura per escollir un nou president.