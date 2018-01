Ciutadans descarta optar a la Presidència després del «cop de porta» dels comuns

El diputat electe de Ciutadans al Parlament Carlos Carrizosa va descartar ahir aconseguir que el seu diputat electe José María Espejo-Saavedra presideixi el Parlament i que la seva diputada electa i líder de files Inés Arrimadas governi la Generalitat després del «cop de porta» transmès per CatECP sobre aquest tema.

Ho va dir en una roda de premsa celebrada ahir a la tarda a la Cambra catalana amb la diputada electa de CatECP al Parlament Elisenda Alamany en la qual els comuns van «tancar la porta al canvi definitivament».

Ara Ciutadans es marca nous objectius. La formació taronja pretén seguir creixent a Catalunya i, després d'analitzar la campanya de les últimes eleccions autonòmiques i els resultats electorals, s'ha marcat tres objectius per aconseguir-ho: augmentar la seva presència en zones rurals i petits municipis, potenciar les propostes socials i impulsar una nova llei electoral.

Carrizosa es va mostrar contundent en explicar que no veu possibilitat d'aconseguir situar els seus candidats al capdavant de les institucions, ja que necessita el suport de PP, PSC i de CatComú, i les absències d'almenys cinc diputats independentistes, cosa que podria succeir perquè vuit d'ells estan a la presó o a Brussel·les.



Possible investidura telemàtica

La formació taronja tampoc veu amb bons ulls la proposta de Puigdemont de ser investit telemàticament. Els lletrats del Parlament tenen previst celebrar una reunió per fixar una posició consensuada i col·legiada al respecte, que molt probablement tindran llesta aquesta setmana. Fonts dels serveis jurídics asseguren que l'assumpte és complex i no volen posar la cambra en una situació compromesa davant un intent d'investidura a distància i amb el candidat a Brussel·les. I per això, els lletrats prefereixen tenir preparat un dictamen al respecte sense que, de moment, ningú hagi demanat formalment un informe. Està previst que pròximament es reuneixi la Junta de Lletrats de la Cambra i allà es fixarà la posició sobre si s'ha de pronunciar sobre aquest assumpte.La diputada electa de CatECP al Parlament Elisenda Alamany va dir que va traslladara JuntsxCat, ERC, Cs i PSC la seva voluntat de situar el diputat electe de la seva formació Joan Josep Nuet a la Mesa del Parlament. ERC també veuria amb bons ulls aquesta possibilitat.

Els lletrats del Parlament estan, de nou, al focus de la política catalana. El debat el va obrir el dilluns ERC, quan el seu diputat electe Roger Torrent va deixar en mans dels lletrats de la Cambra que es pronunciessin sobre les qüestions «tecnicojurídiques» que suscita la possible investidura a distància de Puigdemont. Ahir el PP català també va abordar el tema per deixar clar que s'oposen a aquesta investidura a distància, però el seu secretari general, Santi Rodríguez, es va mostrar disposat a «escoltar» l'opinió dels juristes del Parlament i va plantejar que en facin un informe. Precisament ahir el Parlament va presentar al TC un recurs en contra del 155. Aquest defensa que amb l'aplicació de l'article no es pot suspendre l'autogovern de Catalunya, cessar autoritats ni dissoldre la cambra catalana. Segons el recurs, aquestes mesures aprovades pel Senat el passat 27 d'octubre vulneren el principi d'autonomia establert en l'article 2 de la Constitució.