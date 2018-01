L'ANC aposta per «construir República» sense terminis i restituir el Govern

El full de ruta de l'ANC per aquest any aposta per «construir la República proclamada a partir de l'empoderament de la gent» després de les eleccions, sense fixar terminis per a la independència. També es marca restituir el Govern, derogar l'aplicació del 155 a Catalunya, i l'alliberament dels empresonats i el retorn d'aquells que són a Bèlgica. Propostes que es recullen en el document que preveuen aprovar en el Secretariat Nacional d'aquest dissabte i que, una vegada esmenat per les assemblees territorials, s'ha d'aprovar en l'assemblea general del diumenge 18 de febrer.

Entre els objectius hi ha el de «preservar el caràcter no violent i pacífic del procés sobiranista i de les mobilitzacions, mantenir la independència de l'ANC dels partits, i definir l'estratègia per respondre la repressió de l'Estat». També insta el Govern i el Parlament a construir la República per tenir «poder efectiu i no depenent» de l'Estat en finançament i control de la Hisenda catalana, poder judicial i seguretat.



Llei de transitorietat

Per a l'ANC, «l'independentisme és més fort que mai» després del 21-D, per la qual cosa demana al pròxim Govern que implementi la Llei de Transitorietat Jurídi-ca –suspesa pel Tribunal Constitucional– i iniciar un procés constituent. «Només així podrem actuar com un Estat i en conseqüència obtenir el reconeixement internacional que ha de permetre'ns la negociació amb Espanya», destaca el full de ruta, que avisen que exigiran a les forces polítiques i socials implementar la República, pas a pas però sense pausa.

L'objectiu, segons l'entitat, és complir totes les premisses per consolidar una república convocant unes eleccions constituents, elaborar de forma participativa una constitució i un referèndum per ratificar-la.

També vol impulsar iniciatives judicials per combatre l'actuació de l'Estat contra el procés independentista, per la qual cosa vol iniciar contactes amb altres actors per denunciar en tribunals nacionals i internacionals «cadascuna de les ingerències o atacs rebuts, i acompanyar-les de campanyes mediàtiques que les difonguin».