Puigdemont, Junqueras i Comín presenten les seves actes de diputat

El cap de llista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha presentat al Parlament les credencials per ser diputat en la nova legislatura, quelcom que també han fet la resta d'electes de la candidatura excepte els exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig, segons van explicar fonts de la llista. Puigdemont va assegurar que «ara no és possible» tornar a Catalunya perquè hi ha una «amenaça» per «impedir» la seva investidura.

Esquerra Republicana també ja ha presentat la documentació i les credencials per acreditar el líder de la formació, Oriol Junqueras, i Toni Comín com a diputats al Parlament de Catalunya. El president dels republicans roman en presó preventiva a Estremera, però això no impedeix que el partit pugui presentar les seves credencials perquè, si es dona el cas, Junqueras pugui recollir l'acta de diputat. ERC ha volgut avançar aquest tràmit per davant de la resta de diputats electes perquè en breu el seu advocat reclamarà l'acostament de Junqueras a una presó catalana, per tal de poder accedir així amb més facilitat al Parlament i assumir el seu escó.

En canvi, JuntsxCat ja ha lliurat 30 credencials de diputat, més les que ja havien presentat la setmana passada dos empresonats: l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i l'exconseller Joaquim Forn, segons va avançar elmon.cat.

Que JuntsxCat no hagi presentat les credencials de Ponsatí i Puig pot obeir a una possible renúncia de tots dos per assegurar una majoria independentista en el Parlament, ja que tots dos són a Bèlgica i no podrien assistir als plens. En el cas que el candidat gironí Lluís Puig renunciés a la seva acta, seria Ferran Roquer (el número 8 de la llista de JuntsxCat a Girona) qui el substituiria.