Arrimadas diu que el reglament del Parlament no s'acorda a Bèlgica «menjant musclos»

La candidata de Cs a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, es va dirigiral cap de files de JxCat, Carles Puigdemont, per dir-li que el reglament del Parlament no s'acorda a Bèlgica «menjant musclos». Enmig de les negociacions per constituir la Mesa i arribar a acords per una investidura, Arrimadas va insistir que Puigdemont és com «qualsevol altre ciutadà» i que per això haurà de complir les lleis, així com la norma de la cambra. Així es va expressar, poc després que JxCat i ERC haguessin afirmat que Puigdemont proposa una investidura telemàtica o bé delegar en un altre diputat la lectura del seu discurs.

Arrimadas va reiterar que la Generalitat no es pot presidir sense complir les lleis, ni «fugint» de la justícia a Bèlgica, ni tampoc sense tenir un projecte per a tota la ciutadania. «Ja n'hi ha prou de treure legitimitat i seriositat al Parlament», va sentenciar la líder de Cs, que va afegir que per molt que Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, tanquin acords, cap president pot ser-ho sense estar a Catalunya.



PSC

Salvador Illa

«Catalunya no es mereix un president per Skype i ens hi oposarem»

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va valorar molt negativament l'acord entre JxCat i ERC per intentar la investidura de Puigdemont sense que el candidat a la presidència assisteixi al Parlament. «Catalunya no es mereix un president per Skype i ens hi oposarem», va avisar Illa en declaracions als mitjans de comunicació a més d'afegir que el reglament de la cambra catalana no ho permet.

Sobre la majoria independentista a la Mesa, Illa va demanar que «no tingui una actitud sectària com la de la darrera legislatura» i que representi totes les sensibilitats i actuï per un bon funcionament del Parlament.

Illa va assegurar que el PSC s'oposarà a una sessió d'investidura amb Puigdemont a Brussel·les. Illa va respondre que el PSC actuarà «amb tots els mitjans que sigui possible articular una oposició».

partit popular

Fernando Fernández-Maillo

«Els constitucionalistes prendrem les accions que calgui per intentar impedir per tots els mitjans que es torni a fer una il·legalitat»

El coordinador general del PP, Fernando Fernández-Maíllo, va qualificar de «mala notícia» l'acord entre ERC i Junts per Catalunya i que apostin per Carles Puigdemont com a president. Afirma que la investidura del president es vol fer «de manera il·legal, burlant les lleis i retorçant el reglament» i ha avançat que prendran mesures per impedir-ho. «Els constitucionalistes prendrem les accions que calgui per intentar impedir per tots els mitjans que es torni a fer una il·legalitat», va manifestar..

jutges per la democràcia

Ignacio González

Les associacions de jutges no veuen factible una investidura telemàtica de Puigdemont

Les associacions de jutges van advertir que, des del punt de vista jurídic, és més que qüestionable una possible investidura telemàtica de Carles Puigdemont des del seu exili a Bèlgica i creuen que la seva intenció evitant acudir a la sessió d'investidura del Parlament és estar fora de l'abast de la Justícia.

Ignacio González, portaveu de Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, el pacte aconseguit per JuntsxCat i ERC per a la formació de la Mesa del Parlament implicaria una reforma prèvia del reglament de la cambra regional, per la qual cosa, de tirar endavant aquesta modificació, el Govern la recorreria davant el Tribunal Constitucional i quedaria automàticament suspesa.