JuntsxCat i ERC pacten la Mesa i segueixen negociant la investidura

JuntsxCat i ERC han pactat acudir al ple de constitució del Parlament del 17 de gener amb la finalitat de sumar els vots necessaris per formar una Mesa amb majoria independentista, segons fonts dels dos partits. El candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, i la número dos d'ERC, Marta Rovira, així ho van acordar dimarts en una trobada a Bèlgica, on resideix l'expresident de la Generalitat des que el Parlament va declarar la República a finals d'octubre.

Aquest acord implica que JuntsxCat, ERC i la CUP sumin els seus vots per aconseguir la Presidència del Parlament, perquè quatre dels set membres de la Mesa siguin independentistes, la qual cosa els garanteix el control de l'òrgan rector de la Cambra.

Fonts republicanes expliquen que l'acord ha estat possible perquè Puigdemont ha descartat bloquejar el primer ple de la legislatura promovent l'absència dels seus diputats -quelcom que ERC no volia-; però afegeixen que encara cal negociar la via per a la investidura del president -s'ha de fer en un ple posterior-.

Els tres grups independentistes sumen 70 diputats, dos per damunt de la majoria absoluta de 68, per la qual cosa, en condicions normals, no tindrien cap problema per aconseguir quatre dels set membres de la Mesa.

No obstant això, 8 dels 70 diputats estan en circumstàncies excepcionals: tres a la presó i cinc a Brussel·les, així que està a l'aire la seva presència en el ple del dia 17 i, per tant, també la majoria sobiranista.

Per assegurar aquesta majoria, als independentistes els valdria amb que els tres empresonats obtinguessin el permís per anar al ple i que els quatre exconsellers que són a Bèlgica renunciessin a l'escó -i fossin substituïts per altres quatre candidats sense problemes amb la justícia-.

Al principi s'havia anunciat que també hi havia acord per investir Carles Puigdemont, però ERC ha matisat després que no està tancat i que segueix estudiant si avala o no que el president destituït sigui investit a distància.

Puigdemont proposa ERC una investidura telemàtica per videoconferència o bé una investidura delegada, fet que els republicans mai han vist clar, per la qual cosa han demanat més temps per estudiar aquesta opció.

La novetat és que ERC ha traslladat als seus serveis jurídics la proposta de Puigdemont i que estudiarà la «viabilitat» d'una investidura a distància.

El ple de constitució del Parlament serà el 17 de gener i després el nou president de la Cambra tindrà fins al 2 de febrer per convocar el primer ple d'investidura: aquesta segona data és el límit que tenen JuntsxCat i ERC per pactar la investidura.

Sobre la composició del Parlament, ni JuntsxCat ni ERC van avançar propostes per formar part de la Mesa ni si Carme Forcadell serà de nou la seva candidata a presidir la Cambra o es donarà pas a una altra persona.



Puigdemont i el suport de la UE

Per altra part, el candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, vaticina que alguns líders europeus «continuaran mantenint el silenci davant d'un govern que aparentment no accepta els resultats d'unes eleccions».

En un article d'opinió publicat ahir a 'Politico', Puigdemont reconeix no estar «sorprès» però sí «decebut» amb l'actitud d'alguns líders a Europa i defensa que el suport «incondicional» a Rajoy des de la Unió Europea no ajuda a resoldre un problema «que és real». Apunta també que el problema «està escalant i no marxarà amb cops de porra, empresonaments, exilis i prohibicions».

En aquest sentit, Puigdemont argumenta al prestigiós setmanari polític que negociar «no és un signe de feblesa o covardia sinó una forta prova de democràcia» i diu que «ja és hora que algú» digui a Madrid que cal «diàleg»