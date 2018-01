Millo avisa que l'Estat "farà tot el possible per impedir" que es "retorci la llei" per investir Puigdemont president

l delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha avisat aquest dijous que l´Estat no es quedarà de braços creuats si JxCat intenta que el seu cap de llista, Carles Puigdemont, sigui investit president de la Generalitat de manera telemàtica, a distància estant a Brussel·les, o intervenint per delegació en un altre diputat a la sessió. "Si passa això i el govern espanyol considera que ho ha d´impugnar, ho farà. Qui intenti retorçar la legalitat per interès partidista es trobarà un govern que farà tot el possible per impedir-ho", ha advertit en una entrevista a Catalunya Ràdio. I és que per a Millo és "absurd" i "una barbaritat" que algú pretengui "ser investit o exercir de president sense ser-hi a Catalunya". "És de sentit comú, de valors, de democràcia. Un president ha d´estar aquí, exercir aquí, i no atendre això és no atendre al principi de tornar a la normalitat", ha sentenciat.

En aquest sentit, Millo ha deixat clar que els catalans poden "estar segurs" que el govern espanyol "vetllarà perquè es compleixi amb pulcritud la legalitat democràtica i el reglament del Parlament, i que ningú intenti retorçar la llei per fer coses absurdes", referint-se així a possibles fórmules que permetin investir Carles Puigdemont president de la Generalitat sense la seva presència física al ple del Parlament. Amb tot, no ha volgut avançar quines mesures voldria aplicar l´executiu de Mariano Rajoy si això s´intenta i ha afirmat que "ho analitzaran els serveis jurídics i l´advocacia de l´Estat".

En qualsevol cas, Millo ha cridat els partits amb representació parlamentària a "seure i parlar" per trobar la manera de confeccionar un nou Govern que "respecti la llei", sigui de la formació que sigui. "El 21-D ha deixat un missatge molt clar: cap majoria permet fer res des de la lògica de la confrontació dels blocs. Per tant, és imprescindible que els grups seguin a parlar, tots i subratllo això de tots, i veure de quina manera tirem endavant això, recuperant la normalitat, amb la defensa dels drets i llibertats de tots, i amb la protecció de les institucions. I això no es pot fer des de la lògica d´un president fora de Catalunya o de gent que vol fer coses fora de la llei", ha sentenciat a l´entrevista.

D´altra banda, en una valoració de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució, Millo ha remarcat que aquesta ha estat "una situació extraordinària i per tant ha de ser curta i permetre el funcionament normal". "Entono el ´mea culpa´ per no explicar-ho prou bé. Però el 155 tenia una finalitat molt clara i ha tingut molt èxit: restaurar la legalitat que s´havia trencat des del Parlament i el Govern, la defensa de drets i llibertats de tots els ciutadans, i la protecció de les institucions de l´autogovern que estaven segrestades per dirigents que havien trencat amb la legalitat. I això s´ha fet", ha conclòs, tot afegint que els efectes d´aquest article acabaran quan, amb un nou Govern nomenat, hi haurà un decret del Consell de Ministres aixecant la vigència de les mesures emparades en el 155".



"Sabien que una conseqüència podia ser aquesta"

Per últim, parlant de la presó preventiva que encara tenen decretada Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, el delegat del govern espanyol ha demanat "respectar sempre les decisions judicials, quan agraden i quan no". A més, ha retret les queixes per la situació dels quatre perquè "les persones que van decidir fer tot allò sabien que una possible conseqüència era aquesta". "Ells creien que, tot i això, era el que havien de fer. No ho puc criticar, pot no agradar-me o puc pensar que és absurd, però no ho critica. Però ells no poden al·legar sorpresa perquè sabien que podia passar", ha afegit.