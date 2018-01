El món empresarial urgeix a formalitzar un Govern «estable» i «tècnic»

El secretari general de Foment del Treball, Joan Pujol, va afirmar ahir que des de la patronal catalana volen que es «formalitzi un Govern estable» com abans millor perquè doni «seguretat i estabilitat» al món empresarial, i desitja que també sigui un Govern amb «predictibilitat». Pujol va alertar que la repetició d'eleccions seria una «mala solució» perquè deixaria Catalunya sense un «Govern efectiu» i amb una intervenció estatal «extraordinària» –amb l'aplicació de l'article 155- durant un període «massa llarg».

Preguntat per la renúncia a l'acta de diputat al Parlament del conseller destituït pel 155 Carles Mundó i la renúncia com a president del PDeCAT de l'expresident Artur Mas, el secretari general de Foment va dir que han de «respectar moltíssim» les decisions que prenen els polítics «sobretot en una situació tan complexa com aquesta».

Per altra banda, l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell opina que és de «sentit comú» que es formi un «Govern tècnic» sense el lideratge de Puigdemont ni Junqueras. En una entrevista ahir a Els Matins de TV3, va dir que «l'acció del govern espanyol està fent evident que és molt possible» que «ni Puigdemont ni Junqueras puguin exercir el lideratge des del Govern».

També va afegir que l'opció «inevitable» per garantir «el funcionament del dia a dia» de les institucions és la fórmula d'un Govern tècnic. Segons l'exconseller, hauria d'estar liderat per «algú d'una certa edat» que «ja estigui clar que no té ambicions polítiques», encara que no va voler proposar cap nom. Mas-Colell va defensar que allò «ideal» seria entrar en una fase on «no es provoca» per cap de les «dues bandes» i garantir «una legislatura llarga». D'altra banda, va dir que l'acord entre JxCat i ERC és «lògic», «predictible» i que «seria absurd que no s'haguessin posat d'acord».

«Ja es resoldrà la incògnita de si l'estat espanyol permet una investidura telemàtica», va dir l'exconseller, que va opinar que «la hipòtesi més probable és que el govern espanyol es tanqui en banda». Preguntat per si Puigdemont hauria de tornar, va dir que el president destituït pel 155 «té tot el dret de tornar i posar el govern espanyol en la disjuntiva d'arrestar-lo o no». L'econseller va lamentar que no hi hagi una situació de «normalitat» i va opinar que «la via repressiva dominarà el panorama en els propers mesos».

Davant «la situació de repressió» actual, l'exconseller d'Economia va dir que els lideratges polítics a Catalunya no podran canviar perquè «no poden estar condicionats per si el govern espanyol posa gent a la presó o els força a anar a l'exili».