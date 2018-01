La presidenta de l'AMI també deixa la política

La presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, no encapçalarà la llista del PDeCAT a les eleccions municipals del 2019 a la capital del Garraf. Lloveras tanca dos mandats com a batlle de Vilanova, des que el 2011 va guanyar les eleccions. També descarta acceptar l'acta de diputada de Junts per Catalunya (JxCat) que li correspondria si Jordi Sánchez, Clara Ponsatí i Joaquim Forn renunciessin i el partit fes córrer la llista. En relació a l'AMI, va dir que serà a partir de l'executiva de l'entitat d'avui quan decidirà el seu futur. Lloveras ha pres aquestes decisions «per coherència» amb ella mateixa i la seva vocació de fer política municipal. Alhora va advertir que no té «por» de les conseqüències judicials vinculades a la seva implicació en el procés sobiranista i va remarcar que tot el que ha fet «és acceptable en un Estat de dret».

LLoveras va recordar que ja havia dit en d'altres ocasions que no estaria al càrrec més de dos mandats i vol reincorporar-se a la seva vida professional. Lloveras va assegurar que fa temps que volia anunciar que no tornaria a presentar-se però que els darrers esdeveniments polítics i socials ocorreguts a Catalunya l'han dut a endarrerir aquesta decisió.