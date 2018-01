Avisen del col·lapse per la grip amb esperes de 5 dies a Urgències per un llit

El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha advertit de la situació de «col·lapse» que viuen els centres sanitaris catalans amb pics d'espera de cinc dies a Urgències per aconseguir un llit d'ingrés i d'un mes per demanar cita mèdica en alguns ambulatoris per la irrupció de l'epidèmia de la grip.

El secretari d'Acció Sindical de Satse Catalunya, David Carbajales, va evidenciar una espera generalitzada de més de 24 hores en les urgències dels hospitals catalans amb pics de fins a cinc dies a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el Parc Taulí de Sabadell i la Mútua de Terrassa. Per constatar la saturació i fins i tot col·lapse que viuen les urgències, ha remarcat que alguns Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) com el Manso de Barcelona van atendre el cap de setmana de finalització d'any 400 urgències amb un personal format per un metge i una infermera.