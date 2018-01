Cadis Puigdemont, «decapitat» en una «chirigota» per aclamació popular

Una «chirigota» de Cadis va causar polèmica per representar una decapitació de Carles Puigdemont. En el polèmic número hi sortien tres personatges disfressats amb perruques i ulleres imitant el president de la Generalitat cessat, i demanaven clemència per haver organitzat el referèndum. El conductor del procediment va traslladar la sol·licitud al públic, que davant la pregunta de si se li ha de perdonar la vida o no, va clamar per la segona opció.