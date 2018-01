Forn, Sànchez i Cuixart es desmarquen de la via unilateral davant del jutge

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, es van desmarcar ahir de la via unilateral en el procés independentista i van acceptar actuar a partir d'ara seguint les vies constitucionals.

Així ho van declarar els tres davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa del denominat «procés».

Les declaracions d'ahir responen peticions que van fer els tres per comparèixer davant l'instructor, després que aquest els mantingués la mesura de presó.

Tant Forn com Sànchez i Cuixart van contestar a les preguntes dels fiscals Fidel Cadena i Jaime Moreno i de la seva defensa. Només l'exconseller va respondre l'acusació popular que exerceix el partit Vox.

Aquesta vegada van demanar declarar perquè en anteriors compareixences judicials, o bé s'havien negat a contestar, o ho havien fet únicament per expressar les seves intencions futures de cara a conjurar la seva permanència a la presó.

Per això, el jutge va decidir no prendre cap decisió pel que fa a les seves mesures cautelars, sinó que ho farà quan els imputats li presentin els seus respectius escrits sol·licitant l'excarceració.

Les defenses de Forn i Sànchez ho faran previsiblement avui, mentre que la de Cuixart ho farà en els propers dies.

Els tres investigats van assenyalar la il·legalitat del referèndum independentista de l'1 d'octubre i que aquest dia, així com el 20 de setembre (dia dels registres judicials en seus de la Generalitat), es van produir actes violents o vandàlics.

Però mentre que Forn i Cuixart van concretar que qualsevol objectiu polític ha de respectar la via constitucional, Sánchez va ser menys específic i no va al·ludir directament la Carta Magna, sinó que va optar per afirmar que qualsevol via ha de ser de respecte a la institucionalitat de l'Estat.

Segons les fonts consultades, el més clar en aquest sentit va ser Joaquim Forn, qui va manifestar que no renuncia a la independència, però que no hi ha una altra manera d'arribar a ella que no sigui dins del marc constitucional.

Així, ha assegurat que prendrà possessió del seu escó en el Parlament, però que si el futur Govern torna a apostar per la unilateralitat, dimitirà. A més, va avançar que no acceptarà cap càrrec com conseller.

Així ho va explicar també el seu advocat en acabar la declaració: «No contempla una altra via que no sigui una reforma de la Constitució per les lleres que la pròpia Constitució contempla. Si se segueix per la unilateralitat, ell baixaria del tren», va indicar en declaracions als mitjans de comunicació.

Per la seva banda, Jordi Cuixart va dir al magistrat que per les vies unilaterals no es va a aconseguir la independència de Catalunya i que l'únic referèndum vàlid serà el que convoqui el Govern d'Espanya, segons han informat fonts jurídiques presents a les declaracions.

Declaració «simbòlica»

Jordi Cuixart, l'únic dels tres imputats que no va concórrer a les llistes electorals del 21 de desembre perquè ha dit que no li interessa participar en política, va ser contundent en reconèixer que la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre va ser «simbòlica».