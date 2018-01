Millo: «L'Estat no permetrà que es retorci la llei per investir Puigdemont»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va avisar ahir que l'Estat no es quedarà de braços creuats si JxCat intenta que el seu cap de llista, Carles Puigdemont, sigui investit president de la Generalitat de manera telemàtica, a distància estant a Brussel·les, o intervenint per delegació en un altre diputat a la sessió. «Si passa això i el govern espanyol considera que ho ha d'impugnar, ho farà. Qui intenti retorçar la legalitat per interès partidista es trobarà un govern que farà tot el possible per impedir-ho», va advertir en una entrevista a Catalunya Ràdio. I és que per a Millo és «absurd» i «una barbaritat» que algú pretengui «ser investit o exercir de president sense ser-hi a Catalunya». «És de sentit comú, de valors, de democràcia. Un president ha d'estar aquí, exercir aquí, i no atendre això és no atendre al principi de tornar a la normalitat», va sentenciar.

En aquest sentit, Millo va deixar clar que els catalans poden «estar segurs» que el govern espanyol «vetllarà perquè es compleixi amb pulcritud la legalitat democràtica i el reglament del Parlament, i que ningú intenti retorçar la llei per fer coses absurdes», referint-se així a possibles fórmules que permetin investir Carles Puigdemont president de la Generalitat sense la seva presència física al ple del Parlament. Amb tot, no ha volgut avançar quines mesures voldria aplicar l'executiu de Mariano Rajoy si això s'intenta i va afirmar que «ho analitzaran els serveis jurídics i l'advocacia de l'Estat».