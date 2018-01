Salut obre un expedient pel congrés sobre el càncer denunciat pel CoMB

El Departament de Salut ha obert un expedient informatiu per l'organització del congrés que el CoMB va denunciar com a «pseudocientífic» i que s'anuncia per aquest dissabte amb el títol «Un món sense càncer El que el teu metge no t'està explicant». El director del CatSalut, David Elvira, va assegurar que el Departament no té constància «ni del què es dirà ni del que es promocionarà» i per tant, s'estarà «amatent» per conèixer i analitzar el contingut d'aquesta trobada on hi assistirà un representant de la inspecció de Salut. En el cas, va detallar Elvira, que es faci promoció o es recomani a la ciutadania «algun tipus d'acció que no sigui conciliable amb evidència científica» i per tant, pugui «atemptar o afectar» a la salut pública, el Departament actuarà en conseqüència.



Contra la mala praxi

Elvira va recordar que si es dona mala praxi professional, el CoMB té mecanismes propis per actuar amb la gestió de les conseqüències que se'n derivin.

El CoMB recorda que entre les seves funcions hi ha la l'actuar com a garant de la protecció de la salut dels ciutadans i la de vetllar per la defensa de l'exercici de la medicina, adequat a les bones pràctiques.