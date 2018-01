El TS denega a Junqueras, Forn i Sànchez anar al Parlament a prendre possessió

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha denegat el trasllat d'Oriol Junqueras a una presó catalana, tal i com havia sol·licitat la seva defensa aquesta mateixa setmana. A més, també s'oposa a deixar-lo sortir de la presó per assistir als plens.

El seu advocat havia demanat permís per tal que pogués anar, presencialment, al ple de constitució del Parlament –previst per al 17 de gener- i també al posterior que se celebri per investir el president. El jutge diu que tant Junqueras com Joaquim Forn i Jordi Sànchez han de poder accedir a la seva condició de parlamentaris però que correspon a la Mesa del Parlament establir la fórmula a través de la qual poden delegar el seu vot en un altre diputat. El jutge afirma que aquest procediment es farà d'aquesta manera sempre que ho sol·licitin i fins que estiguin a la presó.