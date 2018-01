Els advocats gironins de l'1-O asseguren que «no hi ha constància» de policies ferits

Els advocats de la querella gironina per les càrregues policials de l'1-O contradiuen el coronel Pérez de los Cobos i asseguren que «no tenen cap constància» que hi hagi policies ferits. Els lletrats recorden al qui va ser màxim dirigent de l'operació policial, que en cas que s'haguessin produït agressions als agents, haurien de constar a la causa que hi ha oberta. «Entenem que el jutjat d'instrucció ens hauria d'haver donat trasllat d'aquestes denúncies i no ha estat així», concreta Albert Carreras, un dels advocats voluntaris personats. Carreras va explicar que en els últims mesos tots els ciutadans afectats que s'han afegit a la causa – que sumen un total de més de 200 – han passat pel metge forense per certificar les ferides i està previst que a principis de febrer comencin a declarar.

«Les imatges són molt clares. Si hi ha algun tipus de ferida és conseqüència de la pròpia actuació del policia», assenyala Albert Carreras, un dels advocats voluntaris que representa les víctimes. Carreras recorda que en cas que s'haguessin presentat denúncies haurien de constar a la mateixa causa, i el jutjat d'instrucció que porta el cas els ho hauria d'haver notificat com a part del procés.

Per altra part, alguns dels lesionats l'1 d'octubre a la ciutat de Barcelona ja han començat a identificar els policies espanyols que els haurien agredit.

Gràcies a l'aportació per part del cos policial al jutjat dels números d'identificació policial dels agents que van intervenir, i la correspondència amb els números operatius que portaven a l'esquena, alguns lesionats han utilitzat imatges dels incidents per demanar la declaració com a imputats dels agents concrets que els haurien colpejat.