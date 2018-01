Puigdemont crida a tirar endavant la investidura

El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida a tirar endavant la investidura per evitar que l'Estat protagonitzi un "frau democràtic", en intentar impedir-la. Al Consell Nacional del PDeCAT, en una connexió en directe des de Brussel·les, el president destituït ha advertit aquest dissabte al matí de "l'amenaça" que el govern espanyol dugui a terme una "confrontació" i una "fractura sistemàtica" per evitar la seva investidura. A més, Puigdemont ha asseverat que els debats sobre procediments i reglaments no poden subvertir l'encàrrec "democràtic" dels ciutadans a les urnes el 21-D. El líder de JxCat també ha sentenciat que el ple de constitució del Parlament i la sessió d'investidura són un "paquet" i una "unitat".

"És feina nostra complir el més fidelment possible" amb el resultat de les eleccions, ha constatat Puigdemont, que també ha alertat de "l'amenaça" que no es pugui fer valdre la majoria independentista. En aquest sentit, el candidat de JxCat ha insistit que cal complir amb el mandat de les urnes i restituir el que s'ha suspès de manera "injusta, abusiva i il·legal", en referència a la destitució del Govern amb l'aplicació de l'article 155. "Ens toca, com a electes, protegir els drets dels ciutadans, i que l'arbre no ens tapi el bosc", ha apuntat Puigdemont per demanar que es garanteixi l'aplicació del resultat del 21-D.

Finalment, el cap de l'executiu destituït ha agraït la "generositat" i "complicitat" del PDeCAT amb JxCat, i ha conclòs la seva intervenció amb un desig: "Espero que ens puguem veure molt aviat".