El TS impedeix a Junqueras, Forn i Sànchez sortir a prendre possessió al Parlament

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena impedeix a l'exvicepresident català Oriol Junqueras, a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez assistir al Parlament per prendre possessió com a diputats electes, encara que els va reconèixer el dret a delegar el vot, possibilitat que hauria d'autoritzar la Mesa.

En el seu acte, el magistrat que instrueix la causa del procés independentista declara la «incapacitat legal» dels investigats per assistir físicament a la sessions del Parlament, però diu que si ells sol·liciten delegar el seu vot en un altre diputat han de dirigir-se a la Mesa del Parlament, que serà la que autoritzi el procediment corresponent mentre persisteixi la situació de presó provisional.

El magistrat instructor esmenta en el seu acte l'article 93.1 del Reglament del Parlament que recull els supòsits en els quals els parlamentaris poden delegar el vot en cas d'absència. Entre aquests figuren baixa per paternitat o maternitat, suposats d'hospitalització, malaltia greu o «incapacitat perllongada degudament acreditades».

Llarena s'empara en aquest últim punt matisant que el que s'aprecia en el cas de Junqueras, Forn i Sànchez és una «incapacitat legal perllongada» per assistir als debats i votacions del Ple, a causa de la seva situació de presó provisional decretada per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que va començar instruint la causa del procés independentista.

En el cas concret de Junqueras, Llarena va dir que no està processat, però l'inclou en aquest últim apartat, perquè està acusat de rebel·lió. Per això, no li prohibeix el dret a la representació política, però li limita a les votacions al plenari perquè no s'alteri la voluntat popular. Davant la petició d'ingressar a una presó catalana que va fer el seu advocat per facilitar la sortida i trasllat els dies que hi hagi ple, el magistrat diu que el gran suport que tenen els líders empresonats i el fet de saber-se lloc i hora de sortida i arribada podria generar un «greu enfrontament ciutadà».



A través de la Mesa

L'instructor va dir en el seu acte que li competeix a ell resoldre «el concret conflicte d'interessos constitucionals» i per això els reconeix la possibilitat de delegar el seu vot, encara que precisa que aquest procediment s'ha de dur a terme a través de la Mesa del Parlament, si bé amb expressa exclusió judicial del vot telemàtic.

«D'aquesta manera, ponderant l'adequada protecció dels interessos constitucionals en conflicte en la manera que s'ha exposat, s'aprecia una incapacitat legal que els investigats en situació de presó preventiva (que no d'altres), puguin exercir el seu dret de representació de manera prologada i indefinida», exposa el magistrat, sense especificar que uns altres investigats en la causa queden exempts d'aplicar-los aquesta mesura.

Aquests tres acusats, juntament amb el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, són els únics investigats en la causa que romanen a la presó pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

El magistrat va acordar el passat 4 de desembre la llibertat de sis exconsellers sota el pagament de fiança de 100.000 euros mentre que els altres quatre restants i l'expresident català Carles Puigdemont continuen a Brussel·les.



Toc d'atenció als «exiliats»

Llarena precisa en l'acte que la «incapacitat legal» d'acudir al Parlament és únicament i exclusivament dels empresonats, referint-se sense esmentar-los a Carles Puigdemont i els altre quatre exconsellers a Bèlgica.