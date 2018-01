La xirigota de la decapitació de Puigdemont, «sorpresa» per la rellevància

Un dels autors de la xirigota La familia Verdugo, de Chiclana de la Frontera (Cadis), va manifestar que estan «sorpresos» per «la rellevància que se li ha donat» al fet que en una part de l'actuació es parodiï una suposada decapitació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ja que és «quelcom carnavalesc que no té tanta importància».

El lletrista de la xirigota, Álvaro García, va recordar que també es parodia la condemna als tres Reis Mags -en relació a la proximitat aquest any del Nadal amb el començament del Concurs-, així com que aquesta paròdia dura entorn d'un minut i mig dins d'un repertori d'uns 25 minuts. «Quan s'ha cantat ningú li donava importància, s'ha vist com quelcom cosa normal, però sembla ser que la metxa l'han encès un parell de mitjans digitals afins a l'independentisme», va afirmar Álvaro García, que va afegir que «sorprèn que li hagin donant tant bombo».

En aquest sentit, després de recordar que en les taules del Falla «ha sortit de tot», des d'un Crist en una fornícula que baixa, parla i fa acudits, a Rajoy amb tots els seus ministres xirigoters, el lletrista de la xirigota va dir que «potser el bombo és perquè ha coincidit amb declaracions en els jutjats de Junqueras i alguns més».