La CUP s'ofereix a entrar a una mesa del Parlament «amb majoria republicana»

El consell polític de la CUP va acordar oferir-se per ser a la mesa del Parlament per garantir «una majoria republicana» a la cambra catalana. «El conjunt de militància i les organitzacions han decidit que la CUP vol col·laborar que hi hagi una majoria republicana a la mesa i, per tant, posarem a disposició un dels nostres diputats. Això sí, aquesta vinculació seria en els termes d'acció republicana i no d'autonomisme», va voler deixar clar la portaveu de la CUP, Núria Gibert, en un recés del consell polític celebrat a Malgrat de Mar.

Dues de les condicions per garantir la presència de la CUP a la mesa passen per impulsar un parell de comissions: una d'investigació sobre l'1-O i una altra d'estudi sobre la concreció i materialització de la República catalana. D'altra banda, des de la CUP van descartar cap «maniobra» per mirar de tenir grup propi i romandran al grup mixt amb els seus 4 diputats juntament amb el PPC.

«Com a candidatura ens cenyirem a allò que les urnes del 21-D van expressar, i el resultat són 4 diputats», va reblar Gibert. «Per tant, no farem cap tipus de maniobra per tal de tenir un grup propi, ni hi tenim interès ni és una prioritat», va insistir la portaveu de la CUP, que va voler precisar per què han rebutjat l'oferta de cessió d'un diputat per part d'ERC –i així els anticapitalistes poder formar grup propi. «La cessió del diputat anava associada a un suport no concretat per garantir la governabilitat. I això també ha pesat a l'hora de prendre una decisió», va explicar Gibert, que va remarcar que si continuen les polítiques autonomistes al Parlament deixaran de donar suport a JxCat i ERC.

«Si veiem que aquesta majoria no està per la feina, si veiem que està fent feina autonòmica, nosaltres en marxarem. Avisem ara perquè per a nosaltres és una condició sine qua non», va avançar la portaveu de la CUP. «Ens interessa ara mateix saber què és el que es farà, més que el qui i el com. Són els debats que ara s'han de fer i que passen per concretar i materialitzar la República Catalana», va voler deixar clar Gibert, que també va comentar que al consell polític de la CUP celebrat al Maresme no es va posar sobre la taula una possible entrada al Govern.