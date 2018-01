ERC demana «realisme» i crida a cercar aliances més enllà de l'independentisme

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va afirmar ahir que en aquests moments és «crucial recuperar les institucions del país amb urgència» perquè «no podem permetre que el PP continuï governant a Catalunya després de quedar gairebé l'última força del Parlament». Per a la dirigent republicana, no fer-ho seria «perpetuar l'article 155 i consolidar el govern del PP». Per tot plegat, Rovira va considerar que el «primer pas» és constituir dimecres el Parlament i escollir la mesa com a «pas indispensable per no malbaratar la victòria que hem obtingut a les urnes». D'altra banda, Rovira va dir que caldrà «enfrontar-se» a totes les dificultats que puguin venir «amb absolut realisme» i, al mateix temps, «caldrà cercar aliances i explorar les fronteres de l'independentisme per seguir creixent i ser cada vegada més forts».

Rovira va remarcar que ara cal «fer valdre» els resultats del 21 de desembre i que «el mandat democràtic sorgit a les urnes vegi el resultat a les institucions». «No permetrem que el PP, amb quatre escons, continuï governant el nostre país», va reblar la líder republicana. També va criticar que els populars tenen al «punt de mira» la sanitat, l'escola, les finances i els mitjans públics del país i es va preguntar «quant de temps pot aguantar el nostre país sense internacionalitzar l'economia, sense delegacions del Govern a l'exterior o posant en dubte els pilars fonamentals de la cohesió social».



Traslladar la victòria del 21-D

Per això, Rovira va considerar que és «urgent» posar les «institucions del país a les mans de la majoria de ciutadans que han decidit com s'ha de governar». «No fer-ho seria perpetuar l'article 155 i consolidar el govern del PP», va avisar. Per això, Rovira va afegir que el primer que s'ha de fer és que aquest dimecres es constitueixi el Parlament i s'esculli la mesa com a «pas indispensable» per «no malbaratar la victòria que hem obtingut a les urnes».

La líder republicana també va advertir que «res ens serà regalat» i que caldrà «enfrontar-nos a totes les dificultats amb absolut realisme». A més, també va considerar que serà important «buscar aliances i explorar les fronteres de l'independentisme per seguir creixent i ser cada vegada més forts».



Record als empresonats

Rovira va començar la seva intervenció al Consell Nacional del partit recordant que les del 21-D han estat les «eleccions més dures que hem viscut mai des d'ERC amb el nostre candidat, Oriol Junqueras, a la presó i tot el Govern destituït a la presó o a l'exili». Rovira va agrair la feina feta per Carme Forcadell i Carles Mundó i també va recordar el «patiment» d'aquells que encara estan a la presó –Junqueras, Forn, Cuixart i Sànchez. «Aquest patiment no el podrem pagar mai, no ens cansarem mai de demanar el seu alliberament», va afirmar Rovira.

La dirigent republicana també va subratllar que «amb les condicions més adverses» Esquerra Republicana ha aconseguit «més confiança i creixement que mai al conjunt del país» i va recordar que el partit ha obtingut els seus millors resultats «en unes eleccions al Parlament després de la recuperació de la democràcia». De la mateixa manera, Rovira també va celebrar que el 21-D l'independentisme va «guanyar les eleccions amb la majoria de diputats i de vots i va deixar en minoria el bloc del 155» de Cs, PSC i PPC.