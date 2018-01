L'ANC es mostra contrària a «alterar» la majoria secessionista

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no entendria que es modifiqués la «majoria aritmètica clara» de què disposa l'independentisme al Parlament. Des de l'entitat, que ahir va reunir el secretariat nacional a Torroella de Montgrí, recorden que «és el poble de Catalunya» qui ha escollit els diputats i que per tant «han de ser ells» els qui representin els ciutadans. «Tots aquells que han sortit escollits [...] han de poder exercir la seva funció, malgrat que estiguin injustament empresonats», va subratllar el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro. L'entitat va aprovar un nou full de ruta que ha d'ajudar a «implementar la República», un camí «llarg i difícil», reconeix ara Alcoberro. En aquest sentit, una de les línies principals de l'ANC per arribar a l'objectiu consisteix a internacionalitzar el conflicte amb Espanya. «Ens caldrà una clara unitat d'acció per generar noves majories i apostar per la via internacional», va manifestar en aquesta línia el vicepresident de l'organització. D'altra banda, l'ANC i Òmnium proposen concentracions davant dels ajuntaments catalans per demanar la llibertat dels «Jordis».