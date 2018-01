Puigdemont reitera que no es pot «subvertir» el resultat de les eleccions

El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, va reiterar ahir des de Brussel·les que «en cap cas es pot subvertir» el mandat democràtic que van donar els ciutadans en les eleccions del 21 de desembre passat amb debats reglamentaris i sobre procediments parlamentaris. Puigdemont va traslladar aquesta preocupació per videoconferència al Consell Nacional del PDeCAT, reunit a Barcelona. És el posicionament del presidenciable de JuntsxCAT, que defensa ser investit telemàticament, ja que considera que el mandat del 21-D diu que ell ha de ser la màxima autoritat catalana per segona vegada. «Els diputats tenim drets, s'han de respectar, però sobretot qui té drets són els ciutadans. A nosaltres ens toca protegir i reivindicar per sobre de tot els drets dels ciutadans. Que l'arbre no ens tapi el bosc», va exposar Puigdemont.



Mesa i investidura, un «paquet»

En aquest context, Puigdemont va assegurar que el PDeCAT es deu als electors i no a l'Ibex-35, en referència a Ciutadans, per la qual cosa considera que el partit sorgit de la refundació de CDC ha de mantenir-se «ferm en l'exigència democràtica». A continuació, va alertar sobre tres amenaces que poden evitar que s'apliqui el mandat de les urnes: la primera, que els partits independentistes confonguin el que han votat els ciutadans, que no es concretarà, diu, si materialitzen la majoria parlamentària independentista que formen JuntsxCat, ERC i la CUP.

Per això, Puigdemont assenyala que el ple de constitució del Parlament de dimecres vinent i el ple per investir el president de la Generalitat s'han d'abordar com un mateix «paquet», sense perdre de vista que els acords que es preguin en els dos casos han de reflectir la voluntat dels ciutadans expressada a les urnes. «Si aquest paquet el resolem tal com els ciutadans ens han encarregat, haurem conjurat un dels riscos», va traslladar als partits independentistes.

Segona amenaça que identifica el líder de JuntsxCAT: Cs, PSC i PP poden intentar «subvertir un resultat que no admet cap tipus de discussió». Per evitar que això passi, Puigdemont reclama a les forces partidàries de la secessió que dissenyin estratègies parlamentàries conjuntes. I, finalment, la tercera: que «l'Estat protagonitzi un frau democràtic» a partir de la confrontació i la fractura social a Catalunya. Davant d'aquest perill, Carles Puigemont crida a defensar les polítiques universals que ha fet el catalanisme en les últimes dècades, com el model d'escola catalana, que creu que reflecteixen el lema Un sol poble que utilitza el sobiranisme, polítiques que van dirigides a tots els ciutadans sense distincions. Ara bé, el presidenciable de JuntsxCAT no amaga preocupació perquè l'Estat intenti revocar-les: «Si ens trenquen aquestes polítiques universals, ens hauran trencat el país».



Munté no vol tornar al govern

Per la seva banda, la vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, va assegurar que no té previst tornar a formar part del Govern de la Generalitat en declaracions a l'emissora RAC1 . En paral·lel, la dirigent del partit demòcrata va reiterar que li faria «molta il·lusió» ser, algun dia, alcaldessa de Barcelona. Sobre la gestió del futur Govern, Munté veu possible que Carles Puigdemont governi des de Brussel·les. «Ara estem governats des de Madrid», va ironitzar en aquesta línia.