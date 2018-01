Cas Palau: Millet condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó i Montull a set anys i sis mesos

9 anys i 8 mesos de presó per a Fèlix Millet i 7 anys i mig per a Jordi Montull. Són les penes imposades als dos exmàxims responsables del Palau de la Música en la sentència del 'cas Palau' que l'Audiència de Barcelona ha notificat aquest dilluns. L'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha estat condemnat a 4 anys i 5 mesos de presó, mentre que la formació política haurà de retornar 6,6 MEUR. L'exdirectora financera Gemma Montull ha estat condemnada a 4 anys i mig de presó, per sobre del que demanava la Fiscalia, mentre que l'exdirectora general Rosa Garicano i els dos dirigents de Ferrovial que estaven acusats, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, han quedat absolts. La sentència del 'cas Palau' conclou que Millet i els Montull van desviar 23 MEUR de la institució cultural.



Aquestes són les condemnes del Cas Palau fetes públiques aquest matí



Fèlix Millet Tusell

Nou anys i vuit mesos de presó pel delicte continuat de malversació i apropiació indeguda, en concurs medial amb un delicte continuat de falsificació en document mercantil comès per funcionari públic; delicte continuat de tràfic i

un delicte de falsedat comptable; delicte continuat de tràfic d´influències; delicte de blanqueig de capitals; i contra la Hisenda Pública ; havent-se aplicat les atenuants de confessió, disminució del dany i dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment. A més, se´l condemna a una multa total de 4.120.540,17€ (2.934.207,18€ per blanqueig de capitals i 1.186.332,99€ per delicte contra la Hisenda Pública).

També se´l condemna a abonar al Consorci del Palau de la Música Catalana, conjunta i solidàriament amb Jordi Montull, la quantitat total de 3.537.290´81 euros. I a abonar a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau

de la Música Catalana, conjunta i solidàriament amb Jordi Montull, la quantitat de 6.294.063´44 euros.

Igualment, a abonar a l´Associació Orfeó Català, conjunta i solidàriament amb Jordi Montull, la quantitat total de 6.129714´01 euros. I a abonar a la dita entitat, conjunta i solidàriament també amb Jordi Montull, un màxim

d´1.497.960´00 euros, per l´operació de compra-venda del local Sant Pere Mes Alt, havent-se de determinar en execució de sentencia la xifra definitiva indemnitzatòria a la vista de l´estat de compliment de l´acord extrajudicial

arribat entre BELFORT BAIX i l´ASSOCIACIÓ.

Per altra part, se´l condemna a abonar a la Fundació Privada ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA o a l´ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, conjunta i solidàriament amb Jordi Montull, la total quantitat de

192.766´53 euros, per despeses de viatges particulars abonats amb fons d´aquelles, sense que s´hagi pogut concretar de quina de les dues, haventse de determinar en execució de sentencia la part que correspon a FUNDACIÓ i ASSOCIACIÓ, sobre la base dels documents justificatius de l´abonament que aquestes puguin presentar, en el seu defecte, en part 6 proporcional a la quantitat abonada per cadascuna respecte d´aquells viatges que s´hagin pogut determinar.

I se´l condemna a abonar a la Fundació Privada ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA o a l´ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, conjunta i solidàriament amb Jordi Montull, la total quantitat de 6.026.866´85 euros, per les quantitats que es van fer pròpies mitjançant la presentació de xecs al portador o reintegraments en efectiu contra fons d´aquelles, sense que s´hagi pogut concretar de quina de les dues, havent-se de determinar en execució de sentencia la part que correspon a FUNDACIÓ i ASSOCIACIÓ, sobre la base dels documents justificatius de l´abonament que aquestes puguin presentar, en el seu defecte, en part proporcional a la quantitat total sostreta en metàl·lic dels seus comptes respectius, conforme a l´establert en els fets provats.

També estableix la sentencia la condemna a pagar a Hisenda Pública, conjunta i solidàriament amb Jordi Montull, la quantitat total de 128.155´26 euros, més el interessos legals de diner incrementat en un 25% des de la data de l´exigibilitat de l´impost fins la data del seu complert pagament. I a abonar a la Hisenda Pública, conjunta i solidàriament amb Edmundo Quintana Giménez, la total quantitat de 549.749´31 euros, més l´interès legal de diner incrementat en un 25% des de la data de l´exigibilitat de l´impost fins la data del seu complert pagament.

Jordi Montull Bagur

Set anys i sis mesos de presó per malversació de diners públics, en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per funcionari públic i un delicte de falsedat comptable; tràfic d´influències; blanqueig de capitals i un delicte contra la Hisenda Pública, aplicant les atenuants de confessió, disminució del dany i dilació extraordinària i indeguda del procediment. A més, se´l condemna també a una multa de 2.998.284,81€ (2.934.207,18€ per blanqueig de capitals i 64.077,63€ per delicte contra la Hisenda Pública) També se´l condemna a abonar al Consorci del Palau de la Música Catalana, conjunta i solidàriament amb Félix Millet, en la total quantitat de 3.537.290´81 euros. I, a més, a abonar a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, conjunta i solidàriament amb Félix Millet, en la total quantitat de 6.294.063´44 euros.

Igualment, se´l condemna a abonar a l´Associació Orfeó Català, conjunta i solidàriament amb Félix Millet, en la total quantitat de 6.129714´01 euros. I a abonar a la citada entitat, conjunta i solidàriament també amb Fèlix Millet, un màxim de 1.497.960´00 euros, per l´operació de compra-venda del local Sant Pere Mes Alt, havent-se de determinar en execució de sentencia la xifra definitiva indemnitzatòria a la vista de l´estat de compliment de l´acord extrajudicial dut a terme entre BELFORT BAIX y la ASSOCIACIÓ. Per altra part, se´l condemna a abonar a la Fundació Privada ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA o a l´ ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, conjunta i solidàriament amb Fèlix Millet, la total quantitat de 192.766´53 euros, per despeses de viatges particulars abonats amb fons d´aquelles, sense que s´hagi pogut concretar de quina de les dues, haventse de determinar en execució de sentencia la part que correspon a FUNDACIÓ i ASSOCIACIÓ, sobre la base dels documents justificatius d´abonament que aquestes puguin presentar, en el seu defecte, d´acord amb el pacte que ambdues poguessin arribar i, en el seu defecte, en part proporcional a la quantitat abonada per cadascuna respecte d´aquells viatges que s´hagin pogut determinar.

I el Tribunal el condemna a abonar a la Fundació Privada ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA CATALANA o a l´ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, conjunta i solidàriament amb Fèlix Millet, la total quantitat de 6.026.866´85 euros, per les quantitats que van fer pròpies mitjançant la presentació de xecs al portador o reintegraments en efectiu contra fons d´aquelles, sense que s´hagi pogut concretar de quina de les dues, haventse de determinar en execució de sentencia la part que correspon a FUNDACIÓ i ASSOCIACIÓ, sobre la base dels documents justificatius de

l´abonament que aquestes puguin presentar, en el seu defecte, d´acord amb el pacte que ambdues puguin realitzar i, en el seu defecte, en part proporcional a la quantitat total sostreta en metàl·lic dels seus comptes respectius, conforma a l´establert en els fets provats.

Per últim, la resolució el condemna també a abonar a la Hisenda Pública, conjunta i solidàriament amb Fèlix Millet, la quantitat total de 128.155´26 euros, més l´interès legal de diner incrementat en un 25% des de la data de l´exigibilitat de l´impost fins la data del seu complert pagament.



Gemma Montull Mir

Quatre anys, sis mesos i 22 dies de presó per delicte continuat de malversació de diners públics i apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per funcionari públic i un

delicte de falsedat comptable; delicte continuat de tràfic d´influències i delicte de blanqueig de capitals. A més, multa de 2.663.955,16€

Així mateix a abonar al Consorci del Palau de la Música Catalana, conjunta i solidàriament amb FÈLIX MILLET TUSELL i JORDI MONTULL BAGUR, en la quantitat de 3.434´74 euros, més l´import al que ascendeixin les

quantitats que Fèlix Millet i Jordi Montull van fer pròpies d´aquesta entitat, mitjançant la presentació de xecs al portador o reintegraments en efectiu a partir de l´1 de desembre de 2003, a determinar en execució de sentencia.

I, a més, a abonar a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, conjunta i solidàriament amb FÉLIX MILLET TUSELL i JORDI MONTULL BAGUR, en la quantitat de 1.255.618´32 euros, més l´import al

que ascendeixen les quantitats que Fèlix Millet i Jordi Montull van fer pròpies d´aquesta entitat, mitjançant la presentació de xecs al portador o reintegraments en efectiu a partir de l´1 de desembre de 2003, a

determinar en execució de sentencia.

Igualment, se la condemna a abonar a l´Associació ORFEÓ CATALÀ, conjunta i solidàriament amb FÉLIX MILLET TUSELL i JORDI MONTULL BAGUR, en la quantitat de 241.768´00 euros, més l´import al que ascendeixen les quantitats que Fèlix Millet i Jordi Montull van fer.se pròpies d´aquesta entitat, mitjançant la presentació de xecs al portador o reintegraments en efectiu a partir de l´1 de desembre de 2003, a determinar en execució de sentència.

Se l´absol del delicte contra la Hisenda Pública.



Raimón Bergós Civit

Delicte de falsedat en document mercantil comès per particular, aplicant-se atenuant de dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, a la pena de dos anys de presó i multa de deu mesos amb quota diària de 25 euros (7.500 euros)

Se l´absol de l´acusació de malversació de diners públics i apropiació indeguda.



Santiago Llopart Romero

Delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular, aplicant-li l´atenuant de dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, a la pena de un any i nou mesos de presó i nou mesos de multa amb quota diària de 10 euros (2.700 euros),

Se l´absol de l´acusació pels delictes de malversació de diners públics i apropiació indeguda.



Daniel Osàcar Escrig

Quatre anys i cinc mesos de presó per delicte continuat de tràfic d´influències, delicte de blanqueig de capitals en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil i un delicte de falsedat comptable. A

més, multa de 3.796.555,40€



Miguel Giménez-Salinas Lerín

Delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular, aplicant atenuants de confessió, disminució del dany i dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, a la pena de vuit mesos de presó i multa de tres mesos, amb quota diària de 10 euros (900 euros)



Juan Manuel Parra González

Delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular, aplicant atenuants de confessió, disminució del dany i dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, a la pena de vuit mesos de presó i multa de tres mesos, amb quota diària de 10 euros (900 euros)



Pedro Luis Rodríguez Silvestre

Delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular, aplicant atenuant de dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, a la pena de presó d´ un any i nou mesos i multa de nou mesos, amb quota diària de 10 euros (2.700 euros)



Vicente Muñoz García

Delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular, aplicant atenuant de dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, a la pena de presó d´ un any i nou mesos i multa de nou mesos, amb quota diària de 10 euros (2.700 euros)



Juan Antonio Menchén Alarcón

Delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular, aplicant atenuant de dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, a la pena de presó d´ un any i nou mesos i multa de nou mesos, amb quota diària de 10 euros (2.700 euros)

Edmundo Quintana Giménez:

Delicte contra la Hisenda Pública, aplicant atenuant de dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment , a la pena de vuit mesos de presó; multa de la meditat de l´import defraudat (274.874´65 euros)

DECOMÍS

El Tribunal acorda el decomís dels guanys obtinguts per Convergència Democràtica de Catalunya, Fèlix Millet Tusell i Jordi Montull Bagur en la comissió de tràfic d´influències, que ascendeixen, respectivament, a les quantitats de 6.676.105´58, 2.804.716´29 i 701.179´07 euros, quantitats que hauran de ser entregades per aquells o fetes efectives sobre el seu patrimoni.

La sentència recull també l´absolució a Marc Martí Ramón, de l´acusació de falsedat en document mercantil comès per particular a l´haver prescrit els fets que se l´imputaven; a Pedro Buenaventura Cebrián, de l´acusació de delicte societari d´administració deslleial i de l´acusació de tràfic d´influències a l´haver prescrit els fets que se l´imputaven; a Juan Elízaga Corrales, de l´acusació de delicte societari d´administració deslleial i de delicte de tràfic d´influències a l´haver prescrit els fets que se l´imputaven; i a Rosa Garicano Rojas, de l´acusació per tots els delictes que se li venien imputant.

La resolució del Tribunal de la Secció 10ª de l´Audiència de Barcelona declara la responsabilitat civil directa de Marta VALLÈS GUARRO i Mercedes MIR RECIO, com a partícips a títol lucratiu, respecte de CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, en les següents quantitats:

Marta Vallès Guarro: 1.270.686´05 euros.

Mercedes Mir Recio: 137.930´91 euros.

La sentència declara la responsabilitat civil directa de Marta VALLÈS GUARRO, Mercedes MIR RECIO i Laila MILLET VALLÈS, com partícips a títol lucratiu, respecte de les quantitats reconegudes a favor de la Fundació Privada ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, en les següents quantitats:

Marta Vallès Guarro: 2.620.963´12 euros.

Mercedes Mir Recio: 223.578´20 euros.

Laila Millet Vallès: 112.782´51 euros.

El Tribunal declara la responsabilitat civil subsidiària de les mercantils BONOIMA, AYSEN PRODUCTIONS i AUREA RUSULA, respecte de les quantitats reconegudes a favor de la Fundació Privada ORFEÓ CATALÀ-

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, en las següents quantitats:

BONOIMA: 529.334´52 euros.

AYSEN PRODUCTIONS: 56.044´68 euros.

AUREA RUSULA: 146.244´80 euros.

La sentència declara la responsabilitat civil directa de Marta VALLÈS GUARRO i Mercedes MIR RECIO, com partícips a títol lucratiu, respecte de les quantitats reconegudes a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA ORFEÓ

CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, en següents quantitats:

Marta Vallès Guarro: 1.301.234´21 euros.

Mercedes Mir Recio: 15.192´00 euros.

I assenyala igualment la responsabilitat civil subsidiària de les mercantils BONOIMA, AYSEN PRODUCTIONS i AUREA RUSULA, respecte de les quantitats reconegudes a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA ORFEÓ

CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, en las següents quantitats:

AYSEN PRODUCTIONS: 80.000´00 euros.

AUREA RUSULA: 100.000´00 euros.

Així mateix, la resolució judicial recull la responsabilitat civil directa de Marta VALLÈS GUARRO, com partícip a títol lucratiu, respecte de les quantitats reconegudes a favor de la Fundació Privada ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA CATALANA o l´ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ en l´anterior epígraf, en la quantitat de 1.225.369´82 euros.

La resolució condemna a cadascun dels 12 processats per als que ha establert que queda provada la comissió d´un delicte i fixa per això pena de presó a pagar proporcionalment les costes del procés, incloses les tres

acusacions particulars personades.

Aquesta sentència no és ferma i cap recurs davant el Tribunal Suprem.